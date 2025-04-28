Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Fatih Terim’in şoföründen çarpıcı ifadeler

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Müşteki Fatih Terim'in şoförü Umut Akgöze, tanık olarak alınan beyanında, Erzan'a kendisi ve Fatih Terim adına para verdiğini söyledi.

Kendi parasından Erzan'a 100 bin lira verdiğini, 200-250 bin lira geri aldığını kaydeden Akgöze, "Seçil hanıma danışmıştım. Kendisi bana, 'Ben değerlendirebilirim, anneme de yapmıştım.' dedi. Banka müdürü olduğu için bana da mantıklı geldi. Fatih Terim de benim aracılığımla para gönderdi, para benim adıma bankaya yatıyordu, ben çekiyor ve Seçil Erzan'a veriyordum. Benim adıma yatan para da hocamın hesabına benim adıma geçiyordu. Ben sadece getir götür işlerini yapıyordum, sadece banka işi değil bir sürü işini yapıyordum." dedi.

Duruşma savcısının Fatih Terim'in bu paraları bankacılık işlemi adı altında mı yoksa başka işlem olarak mı verdiğini sorması üzerine Akgöze, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti.

Terim'in bankaya hiç gitmediğini aktaran Akgöze, "Milli takımdayken bir kez bir banka çalışanının hocaya para teslimatı yaptıklarına şahit olmuştum. Ben de Fatih Terim adına Seçil Erzan'a para transferi yaptım." ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık Erzan, Akgöze'den hiç para almadığını söyleyerek, hakkındaki beyanları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık Akgöze'nin 1 Eylül 2022 ve 7 Mart 2023 arasındaki HTS baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istenilmesine hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Haziran'da yapılacak.