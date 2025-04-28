Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 28 Nisan tarihinde yayımlanan listeye göre peynirden zeytinyağına kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda ürünlerini ve üretici firmaları kamuoyuna açıkladı.
BAKANLIK O MARKALARI TEK TEK İFŞA ETTİ
Bu kapsamda, birçok kaşar peyniri, bal, zeytinyağı ve et üreticisinin ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi. Denetimler sonucunda kaşar peynirlerinde ciddi sahteciliğe rastlandı.
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