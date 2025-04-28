28 Nisan 2025, Pazartesi
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Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.04.2025 17:03
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Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 28 Nisan tarihinde yayımlanan listeye göre peynirden zeytinyağına kadar birçok üründe taklit ve tağşiş tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar testleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen gıda ürünlerini ve üretici firmaları kamuoyuna açıkladı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BAKANLIK O MARKALARI TEK TEK İFŞA ETTİ

Bu kapsamda, birçok kaşar peyniri, bal, zeytinyağı ve et üreticisinin ürünlerinde ciddi hileler tespit edildi. Denetimler sonucunda kaşar peynirlerinde ciddi sahteciliğe rastlandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ŞÜPHELİ ÜRÜNLER İHBAR EDİLMELİ!

Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

İŞTE TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi

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Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi Bakanlık o markaları tek tek ifşaladı: Bal ve kaşar peynirinde hile! Taklit ve tağşiş ürünleri listesi güncellendi
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