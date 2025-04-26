CHP’li İBB sınıfta kaldı! İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm fiyaskosu
İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken CHP’li İBB sınıfta kaldı. Megakenti korkutan deprem, İBB'nin son 6 yılda kentsel dönüşüm için tek çivi çakmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. 'Sorunu 5 yılda çözeceğim' sözü veren İmamoğlu, İBB'nin 415 milyarlık bütçesini peşkeş çekerken riskli 600 bin konutu unuttu.
AFAD, 23 Nisan Çarşamba günü merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
3,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilirken 23 Nisan Çarşamba günü 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı 13 saniye sürdü.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
AFAD'ın verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak 25 Nisan Cuma günü de İstanbul sallanmaya devam etti.
CHP'Lİ İBB SINIFTA KALDI
Birçok vatandaş deprem nedeniyle geceleri sokakta geçirdi. İstanbul'da meydana gelen deprem fırtınasında kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yöneticileri kentsel dönüşümde yerinde saymaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevde geçirdiği 6 yılda kentsel dönüşüm vaadini yerine getirmedi.
100 BİN KONUT SÖZÜNÜ TUTMADI!
Eski İBB Başkanı İmamoğlu, 26 Eylül 2019'daki Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde deprem çalışmaları hakkında sunum yaptı.
İmamoğlu İstanbul'da 100 bin konut üreteceğini açıkladı. Ancak aradan geçen 6 yılda, İstanbul'da KİPTAŞ marifetiyle 7 bin 39 bağımsız birimden oluşan 15 proje ve 1 kentsel dönüşüm etabı tamamlanabildi.
4 bin 454 bağımsız birimden oluşan 15 kentsel dönüşüm projesinin inşası ise devam ettiği açıklandı. İmamoğlu'nun KİPTAŞ aracılığı ile verdiği 100 bin konut vaadine karşın devam eden konut inşaatlarıyla birlikte 11 bin 493'te kaldı.
KENDİ KENDİNİ YALANLADI
Sabah'ın haberine göre Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun, 100 bin konut yapma hedefi baretle çektiği reklam filmlerinde kaldı. İmamoğlu 2023'te ise kendi sözlerini yalanlar hale geldi.
2019 yerel seçimleri öncesinde kentsel dönüşümü 5 yılda tamamlayabileceğini belirten İmamoğlu, yerine getiremediği vaadine yönelik eleştirilere Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen asrın en büyük ikiz depremlerinin hemen ardından 9 Şubat 2023'te AKOM'da Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayarak verdi.
İmamoğlu, Uğur Dündar'ın kentsel dönüşümde İstanbul'un hangi aşamada olduğunu sorması üzerine "1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?" diyerek geçiştirdi.
Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna karşın ise "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım" dedi.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI!
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un dirençli İstanbul vaadi kapsamında sunduğu 5 yılda 650 bin konutu dönüştürme vaadine karşı İmamoğlu, 2024 yerel seçim döneminde karşı çıkmıştı.
İmamoğlu, dönüşümün yapılmasına yönelik "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak, olmaması gereken..." ifadelerini kullanmıştı.
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