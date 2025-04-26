CHP’li İBB sınıfta kaldı! İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm fiyaskosu

KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Sabah'ın haberine göre Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun, 100 bin konut yapma hedefi baretle çektiği reklam filmlerinde kaldı. İmamoğlu 2023'te ise kendi sözlerini yalanlar hale geldi.

2019 yerel seçimleri öncesinde kentsel dönüşümü 5 yılda tamamlayabileceğini belirten İmamoğlu, yerine getiremediği vaadine yönelik eleştirilere Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen asrın en büyük ikiz depremlerinin hemen ardından 9 Şubat 2023'te AKOM'da Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayarak verdi.

İmamoğlu, Uğur Dündar'ın kentsel dönüşümde İstanbul'un hangi aşamada olduğunu sorması üzerine "1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?" diyerek geçiştirdi.

Dündar'ın 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna karşın ise "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım" dedi.