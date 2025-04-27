Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastanede bekleyiş sürüyor
Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım süreci 12. gününde devam ederken sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Önder'in annesi ve ablası hastanedeki bekleyişlerini sürdürürken hastane karşısına Önder'e geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı afişler asıldı. İşte detaylar...
Kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi 12'inci gününde sürüyor.
DURUMU STABİL
Hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde yoğun bakımda tedavisi devam eden Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Sürayya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.
NE OLMUŞTU?
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.
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