Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastanede bekleyiş sürüyor

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Önder'in annesi ve ablasının hastanedeki bekleyişi sürüyor. Sırrı Sürayya Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve hastane karşısına asılan afişler dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.