Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla; şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada 11 bin 89 sentetik ecza ve 5 buçuk gram kubar diye tanımlanan esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.