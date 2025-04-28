Sokak röportajlarında nefret söylemine müsamaha yok! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada sokak röportajlarının toplumsal huzuru bozduğuna ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığına dikkat çekerek, denetimlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Şahin, ayrıca bu tür içeriklerin toplumda ayrımcılığı körüklediğini ve nefret söylemi oluşturduğunu belirtti.

SOKAKTA MANİPÜLASYONA ENGEL

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen içerikler barındırdığını ifade etti. Bu tür yayınların toplumda ayrışmalara, manipülasyona ve yanlış bilgilendirmeye yol açtığını daha önce vurguladıklarını hatırlatan Şahin, "Bu içeriklerin takipçisi olacağız" demişti.

AHLAKİ VE HUKUKİ SINIRLARI AŞAN YAYINLAR

Şahin, son olarak bir vatandaşımıza yönelik gerçekleştirilen, ahlaki ve hukuki sınırları aşan bir sokak röportajına değindi. "Bu röportaj, basın meslek ilkeleri ve ifade özgürlüğü kapsamı dışında kalan bir hak ihlali niteliği taşımaktadır" diyen Şahin, bu yayınla ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

DENETİMLER ARTACAK

Şahin, sokak röportajlarına yönelik denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirterek, "Toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ayrımcılığı körükleyen bu tür içeriklere asla müsamaha gösterilmeyecek" şeklinde konuştu. RTÜK olarak, vatandaşların onuruna, itibarına ve kişilik haklarına yönelik her türlü ihlale karşı hassasiyetle yaklaşacaklarını belirten Şahin, görsel-işitsel medya alanında hukukun ve etik ilkelerin korunması için gereken adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.