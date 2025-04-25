Narin Güran cinayeti aydınlatılıyor mu? Davada dönüm noktası: 4K kanıtlar yolda!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı. Korkunç cinayetin perde arkasına ilişkin önemli bulgular verebilecek Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerde çalışmaların sona gelindiği aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde ülke gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Ener Güran; 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' müebbet hapis cezası almasının ardından gölgede kalan sır cinayetin aydınlatılmasında yeni bir aşamaya gelindi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerin yurt dışında iyileştirme çalışmalarında sona gelindiği, buna göre 4K kalitesinde hazırlanan görüntülerin mayıs ayında tamamlanacağı ifade edildi.
Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.
"GÖRÜNTÜLER 4K KALİTESİNDE"
Güran ailesinin avukatlarından Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülerin iyileştirme çalışmalarıyla ilgili "Daran- 2 kamerasına yönelik iyileştirme çalışmalarımızda son dakika bir değişikliğe gittik. Zor olsa da 4 dakikalık iyileştirmeyi planladığımız görüntüleri uzatarak 15.16 ile 15.40 dakikaları arasındaki (kamera saatine göre) zaman dilimine ilişkin iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Akdağ, bu aşamadan sonra sürecin daha kolay ilerleyeceğini belirterek "Artık İşimiz daha kolay. Zira hangi programlarla, hangi yazılımlarla çalışacağımızı, görüntüleri nasıl iyileştireceğimizi net olarak tespit etmiş durumdayız" dedi.
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