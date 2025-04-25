Narin Güran cinayeti aydınlatılıyor mu? Davada dönüm noktası: 4K kanıtlar yolda!

Geçtiğimiz günlerde ülke gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Ener Güran; 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' müebbet hapis cezası almasının ardından gölgede kalan sır cinayetin aydınlatılmasında yeni bir aşamaya gelindi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerin yurt dışında iyileştirme çalışmalarında sona gelindiği, buna göre 4K kalitesinde hazırlanan görüntülerin mayıs ayında tamamlanacağı ifade edildi.

Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.