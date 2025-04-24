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Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 23:54 Güncelleme: 24.04.2025 23:56
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Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Metro İstanbul çalışanları greve gitme kararı aldı. Sendikanın uyarılarına rağmen çözüm üretmeyen şirket yönetimi, yüzlerce çalışanın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan yüzlerce işçi, seslerini duyurmak için greve gitme kararı aldı. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından, çalışanlar hak mücadelesi için sahaya indi. Arabuluculuk sürecinde de çözüme ulaşamayan taraflar arasındaki anlaşmazlık, yönetimin tavrına yönelik tepkileri artırdı.

İstanbul'da raylı sistemin bel kemiğini oluşturan Metro İstanbul çalışanları, hak arayışında seslerini yükseltti. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçilerin makul taleplerine rağmen, yönetim cephesinden bir adım gelmeyince sendika grev kararını kamuoyuna ilan etti.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

ARABULUCULUK SÜRECİNDE DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen arabuluculuk sürecinde de hiçbir ilerleme sağlanamadı. Bu gelişmelerin ardından sendika yönetim kurulu tarafından alınan grev kararı, Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde duyuruldu.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

'GREV İLANI' MÜDÜRLÜK CAMINA ASILDI

Sendika Şube Başkanı Resul Aktaş'ın açıklamasının ardından "Grev İlanı" başlıklı bildirge, sembolik bir şekilde müdürlük binasının camına asıldı. İşçiler, açıklamanın ardından halay çekerek dayanışma mesajı verdi.

Metro İstanbul'un, kentin en yoğun ulaşım yükünü taşıyan kurumlardan biri olarak iş barışını sağlayamaması ve çalışanlarının taleplerine kulak tıkaması, ilerleyen günlerde daha büyük krizlerin habercisi olabilir.

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Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı
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