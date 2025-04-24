Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Metro İstanbul çalışanları greve gitme kararı aldı. Sendikanın uyarılarına rağmen çözüm üretmeyen şirket yönetimi, yüzlerce çalışanın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan yüzlerce işçi, seslerini duyurmak için greve gitme kararı aldı. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından, çalışanlar hak mücadelesi için sahaya indi. Arabuluculuk sürecinde de çözüme ulaşamayan taraflar arasındaki anlaşmazlık, yönetimin tavrına yönelik tepkileri artırdı.
İstanbul'da raylı sistemin bel kemiğini oluşturan Metro İstanbul çalışanları, hak arayışında seslerini yükseltti. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçilerin makul taleplerine rağmen, yönetim cephesinden bir adım gelmeyince sendika grev kararını kamuoyuna ilan etti.
ARABULUCULUK SÜRECİNDE DE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen arabuluculuk sürecinde de hiçbir ilerleme sağlanamadı. Bu gelişmelerin ardından sendika yönetim kurulu tarafından alınan grev kararı, Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde duyuruldu.
'GREV İLANI' MÜDÜRLÜK CAMINA ASILDI
Sendika Şube Başkanı Resul Aktaş'ın açıklamasının ardından "Grev İlanı" başlıklı bildirge, sembolik bir şekilde müdürlük binasının camına asıldı. İşçiler, açıklamanın ardından halay çekerek dayanışma mesajı verdi.
Metro İstanbul'un, kentin en yoğun ulaşım yükünü taşıyan kurumlardan biri olarak iş barışını sağlayamaması ve çalışanlarının taleplerine kulak tıkaması, ilerleyen günlerde daha büyük krizlerin habercisi olabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğuştan lider ruhlu babalar! Disiplin ve başarıyı temsil eden 3 burç
- İOKBS ertelendi mi, sınav takvimi değişti mi? 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Yeni doğan bebekler hakkında bilmediğiniz 6 gerçek! Duyunca şoke olacaksınız
- AFAD Gönüllüsü Başvuru Ekranı 2025 | AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler?
- Onlarla iletişim kurmak bir mücadeleye dönüşüyor! İşte zor insanlarla başa çıkmanın 5 yolu
- AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi
- Trabzonspor-Göztepe kupa maçı bugün saat kaçta? ZTK yarı final TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Yağlar cayır cayır eriyor! İşte Canan Karatay'ın zayıflama sırrı olan o tarif!
- Hayatını kaybeden Yavuz Çetin kimdir? Yavuz Çetin neden öldü, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?
- Oktay Saral Kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral kaç yaşında, nereli?
- 2025 Anneler Günü ne zaman? Hangi tarihte ve nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?