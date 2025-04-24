Metro İstanbul’da kriz derinleşiyor: İşçiler grev kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışan yüzlerce işçi, seslerini duyurmak için greve gitme kararı aldı. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından, çalışanlar hak mücadelesi için sahaya indi. Arabuluculuk sürecinde de çözüme ulaşamayan taraflar arasındaki anlaşmazlık, yönetimin tavrına yönelik tepkileri artırdı.

İstanbul'da raylı sistemin bel kemiğini oluşturan Metro İstanbul çalışanları, hak arayışında seslerini yükseltti. Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçilerin makul taleplerine rağmen, yönetim cephesinden bir adım gelmeyince sendika grev kararını kamuoyuna ilan etti.