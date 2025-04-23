Enes Güran intihar mı etti? Narin Güran davasında gündemi sallayan iddia
8 yaşındaki Narin Güran’ın trajik ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Günler süren aramaların ardından küçük kızın cansız bedeni, evine 1,5 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Adana’daki cezaevinde bulunan Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakıma alındığını duyurdu. Ancak kısa süre sonra Bahtiyar’ın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Bu gelişmenin ardından, Enes Güran’ın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümü, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Günler süren arama çalışmalarının ardından, küçük Narin'in cansız bedeni, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in ölümüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, çocuğu kasten öldürme suçundan ve birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.
ÇOK SAYIDA İSME MÜEBBET
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar ise, "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.
NEVZAT BAHTİYAR YOĞUN BAKIMDA
Akdağ, paylaşımını Bahtiyar'ın kızının WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşıma dayandırdı.
Akdağ, Bahtiyar'ın kızının paylaşımında "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdiğini iddia etti.
"İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili hastaneye kaldırıldığına yönelik paylaşımızın teyit edilememesi üzerine yaptığımız harici araştırmada Nevzat'ın durumunun iyi olduğunu öğrendik."dedi.
Konuya ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "Müvekkil Nevzat Bahtiyar"in yoğun bakıma alındığına ilişkin iddialar asılsızdır. Sağlık durumu iyi olup herhangi bir sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.