Enes Güran intihar mı etti? Narin Güran davasında gündemi sallayan iddia

Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:08

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in ölümüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla anne Yüksel Güran , ağabey Enes Güran , amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, çocuğu kasten öldürme suçundan ve birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.

Narin Güran (ahaber.com.tr)

ÇOK SAYIDA İSME MÜEBBET

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar ise, "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.