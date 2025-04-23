Yaşam

Enes Güran intihar mı etti? Narin Güran davasında gündemi sallayan iddia

8 yaşındaki Narin Güran’ın trajik ölümü Türkiye’yi yasa boğdu. Günler süren aramaların ardından küçük kızın cansız bedeni, evine 1,5 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Adana’daki cezaevinde bulunan Nevzat Bahtiyar’ın yoğun bakıma alındığını duyurdu. Ancak kısa süre sonra Bahtiyar’ın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Bu gelişmenin ardından, Enes Güran’ın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Enes Güran intihar mı etti? Narin Güran davasında gündemi sallayan iddia

8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümü, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Günler süren arama çalışmalarının ardından, küçük Narin'in cansız bedeni, evine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in ölümüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, çocuğu kasten öldürme suçundan ve birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle dava açtı.

Narin Güran (ahaber.com.tr)Narin Güran (ahaber.com.tr)

ÇOK SAYIDA İSME MÜEBBET

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran "iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü iddia eden Nevzat Bahtiyar ise, "delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan" 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı.

Narin Güran (ahaber.com.tr)Narin Güran (ahaber.com.tr)

NEVZAT BAHTİYAR YOĞUN BAKIMDA

Akdağ, paylaşımını Bahtiyar'ın kızının WhatsApp üzerinden yaptığı paylaşıma dayandırdı.

Akdağ, Bahtiyar'ın kızının paylaşımında "3 gündür babamın durumu kötüye gidiyor. Allah rızası için ona duanızı eksik etmeyin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdiğini iddia etti.

"İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili hastaneye kaldırıldığına yönelik paylaşımızın teyit edilememesi üzerine yaptığımız harici araştırmada Nevzat'ın durumunun iyi olduğunu öğrendik."dedi.

Konuya ilişkin Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "Müvekkil Nevzat Bahtiyar"in yoğun bakıma alındığına ilişkin iddialar asılsızdır. Sağlık durumu iyi olup herhangi bir sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Avukat Onur Akdağ'ın paylaşımı (X)Avukat Onur Akdağ'ın paylaşımı (X)

"ENES İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ"

Eryılmaz'ın bir sonraki paylaşımı ise gündeme bomba gibi düştü. Eryılmaz, "Aldığımız bir duyuma göre cezaevinde Enes Güran intihar girişiminde bulunmuş ,ama şerefsiz ölmemiş ! Ölme ölüm size haram!" şeklinde bir mesaj yayımladı.

Avukat Ali Eryılmaz'ın paylaşımı (X)Avukat Ali Eryılmaz'ın paylaşımı (X)

Öte yandan Akdağ DARA-2 kamerasına ait olduğunu iddia ettiği kareleri de paylaştı.

DARA-2 kamerasına ait olduğu iddia edilen kareDARA-2 kamerasına ait olduğu iddia edilen kare

4 DAKİKA BOYUNCA NEDEN DURAKSADI?

Görüntülerdeki aracın Bahtiyar'a ait olduğunu öne süren Akdağ, "Narin 15.13'te Nevzat tarafından patikanın ortasında katledildi. Tam 21 dakika sonra 15 34'te Nevzat'ın aracı köyün çıkışında trafonun orada hareket halinde. 15.41'de Nevzat'ın aracı Sait Tek'in kamerasında görülüyor. Trafo ile Sait Tek'in arasındaki mesafe 3 dakikalık yol mesafesi... Bu durumda Nevzat aradaki yolda 4 dakika nerede duraksadı?? Bu arada patikayı hemen hemen hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde netleştirmiş bulunmaktayız. Nevzat'ın 4 dakika nerede duraksadığı ve ne yaptığı konusunda bir fikrim var ancak net olarak emin olduktan sonra açıklayacağım." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN