Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran'dan dikkat çeken açıklama: Niçin buradayım

Türkiye, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde derinden sarsılırken yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklardan müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, avukatı aracılığıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güran, "Ben daha ne için buradayım ve benim ailem dün neden serbest bırakılmadı?'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi