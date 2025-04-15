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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran'dan dikkat çeken açıklama: Niçin buradayım

Türkiye, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde derinden sarsılırken yeni bir gelişme yaşandı. Sanıklardan müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, avukatı aracılığıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güran, "Ben daha ne için buradayım ve benim ailem dün neden serbest bırakılmadı?'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 19:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 19:54
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran konuştu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuvalın içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran konuştu

Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın iştirak halinde cinayeti işlediklerine karar verdi.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran konuştu

SALİM GÜRAN'DAN AVUKATI ARACILIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'dan Erzurum Dumlu Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güran'ın avukatı müvekkili Salim Güran'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran konuştu

"BENİM MASUMİYETİMİ HAYKIRDI..."

Av. Onur Akdağ, yaptığı paylaşımda Salim Güran'ın şu ifadelerine yer verdi: "Bugün Erzurum Dumlu'da Salim'i cezaevinde ziyaret ettim. Söylediklerini aynen aktarıyorum. Hangi delile temas edildiyse benim masumiyetimi haykırdı...

Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Müebbet alan amca Salim Güran konuştu

Bir dava gösterin ki, bir adam söyleyin ki lehine bu denli beraatini işaret eden kanıt ortaya çıkmış olsun.

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