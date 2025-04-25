İstanbul için deprem tehlikesi devam ediyor mu? A Haber’de çarpıcı açıklama: ’Olası deprem olmayacak demek çok tehlikeli’

6.2'lik depremle büyük korku yaşayan İstanbullular, evlerine girmekte tedirginlik duyarak park ve bahçelere akın ederken en merak edilen sorulardan biri olan 'Büyük İstanbul Depremi'ni akıllara getirdi. Yaşanan 6.2'lik deprem olması muhtemel Büyük İstanbul depremi ile ilişkisi var mı? Bazı uzmanlar yaşanan depremin olası 7 ve üzerindeki deprem ile birlikte ortadan kalktığını iddia ederken bazı deprem bilimciler ise beklenen Marmara Depremi tehlikesinin sürdüğünü ifade ediyor. Peki uzmanlar neden kendi aralarında görüş farklılığı yaşıyor? İstanbul için beklenen büyük deprem kapıda mı? A Haber ekranlarında Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı olası İstanbul Depremi'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ HALLEDİLDİ DEMEK YANLIŞ OLUR"

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 6.2'lik depreme ilişkin bölgedeki hareketliliğin incelendiğini ve olası Marmara'da beklenecek 7 ve üzerindeki depreme ilişkin söylemlere yönelik temkinli olunması çağrısında bulundu. Ersoy, "2019 yılında Silivri açıklarındaki Kumburgaz Fayı'nda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 3.9 ile başlayıp 6.2 ile devam eden ardından 9 tane 4'ün üzerinde olan depremler oluştu. Şuan buradaki aktiviteyi izliyoruz. Bir fay parçası için konuşuyoruz fakat Marmara'da potansiyel deprem üretebilecek birçok fay var. Marmara Büyük İstanbul depremini halletti demenin gereği yok. Bu çok ciddi bir yanlış ve bunu bilseniz bile çok temkinli olmanız gerekiyor. Deprem olayı o kadar basit değil, oldukça kaotik değişkenleri var.