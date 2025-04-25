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İstanbul için deprem tehlikesi devam ediyor mu? A Haber'de çarpıcı açıklama: 'Olası deprem olmayacak demek çok tehlikeli'

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.04.2025 00:43 Güncelleme: 25.04.2025 01:06
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İstanbul için deprem tehlikesi devam ediyor mu? A Haber’de çarpıcı açıklama: ’Olası deprem olmayacak demek çok tehlikeli’

İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından en çok merak edilen ve uzmanlar tarafından da tartışılan konuların başında 'Büyük İstanbul Depremi' geliyor. 13 saniye süren ve vatandaşların evlerine girmeye korktuğu depremin ardından bazı uzmanlar beklenen Marmara Depremi'nin yaşandığını ifade ederken bazı uzmanlar ise bu söylemlere karşı çıkıyor. Peki Silivri'de meydana gelen 6.2'lik depremin Büyük İstanbul Depremi ile ilişkisi var mıdır? Beklenen Marmara depremi yaşandı mı? İstanbul için deprem tehlikesi devam ediyor mu? A Haber ekranlarında uzman isimler Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

6.2'lik depremle büyük korku yaşayan İstanbullular, evlerine girmekte tedirginlik duyarak park ve bahçelere akın ederken en merak edilen sorulardan biri olan 'Büyük İstanbul Depremi'ni akıllara getirdi. Yaşanan 6.2'lik deprem olması muhtemel Büyük İstanbul depremi ile ilişkisi var mı? Bazı uzmanlar yaşanan depremin olası 7 ve üzerindeki deprem ile birlikte ortadan kalktığını iddia ederken bazı deprem bilimciler ise beklenen Marmara Depremi tehlikesinin sürdüğünü ifade ediyor. Peki uzmanlar neden kendi aralarında görüş farklılığı yaşıyor? İstanbul için beklenen büyük deprem kapıda mı? A Haber ekranlarında Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı olası İstanbul Depremi'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

BEKLENEN 'BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ' YAŞANDI MI?


"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ HALLEDİLDİ DEMEK YANLIŞ OLUR"

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy 6.2'lik depreme ilişkin bölgedeki hareketliliğin incelendiğini ve olası Marmara'da beklenecek 7 ve üzerindeki depreme ilişkin söylemlere yönelik temkinli olunması çağrısında bulundu. Ersoy, "2019 yılında Silivri açıklarındaki Kumburgaz Fayı'nda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 3.9 ile başlayıp 6.2 ile devam eden ardından 9 tane 4'ün üzerinde olan depremler oluştu. Şuan buradaki aktiviteyi izliyoruz. Bir fay parçası için konuşuyoruz fakat Marmara'da potansiyel deprem üretebilecek birçok fay var. Marmara Büyük İstanbul depremini halletti demenin gereği yok. Bu çok ciddi bir yanlış ve bunu bilseniz bile çok temkinli olmanız gerekiyor. Deprem olayı o kadar basit değil, oldukça kaotik değişkenleri var.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)

UZMANLAR NEDEN KENDİ ARALARINDA GÖRÜŞ FARKLILIĞI YAŞIYOR?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 6.2'lik depremin ardından Büyük İstanbul depreminin etkisini yitirdiğine yönelik uzmanlarının da kendi aralarında görüş farklılığı yaşadığına değindi. Ersoy "Bu depremlerden önce Yalova ile Silivri arasındaki fayzonunda büyük bir deprem beklendiği yorumunu yapıyorduk. Bu tek bir fay değil Kumburgaz Fayı, Avcılar segmenti, Adalar segmenti olarak parçalara ayrılıyor. Kimilerine göre Adalar segmentinin deprem oluşturmayacağı yorumları yapılıyor. Mesafe kısaldığı için deprem olmaz fikirleri var. Türkiye gemilerle sismik profillerle Marmara Denizi'nde yerin röntgenini çekerek konuştuğumuz fayzonları çıkarıldı. Marmara Denizi bu konuda iyi biliniyor fakat ne kadar biliyorsanız bir o kadar da bilinmezlik var. Dolayısıyla spekülasyona açık durumlar var. Bilimin özünde de tartışmalar var.


Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ OLMAYACAK DEMEK ÇOK TEHLİKELİ"

Ersoy, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından megakentte vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini altını çizerken Büyük İstanbul depreminin olmayacağı iddialarının son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Şükrü Ersoy; "Kumburgaz Fayı bir enerji almışsa kalan kısmında sevindirici olarak daha büyük bir deprem olsa bile söylenenden bir kademe daha düşük olabilir. Bu da iyi bir şey. Büyük İstanbul depremi oldu, hiçbir şey olmayacak demek çok tehlikeli. İşler rayına girecek yerde insanlar rehavete kapılabilir. Burada görevlerimizi yapalım bireysel ve devletin çeşitli kurumları olarak. 6.2 şiddetindeki deprem çok büyük bir deprem. Deprem kimseyi öldürmedi. Yaralanmalar var fakat hiçbiri depremden değil kişisel hatalarımız yüzünden. " ifadelerini kullandı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 32 TANE 6'LIK DEPREME KARŞILIK GELİYOR"

Ersoy, Adalar segmentinde güncel aktivitelere bakıldığı için canlı verilerin olmadığına dikkat çekerek "Fay hatlarındaki veriler bizlere çok şeyler söyler. Potansiyel olarak bir şeyi tam bilmiyorsanız deprem üreteceğini kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü senaryoların iyisi olmaz. En kötü senaryoya göre hazırlık yapmak gerekir. Adalar ve Avcılar segmenti 7'ye varan bir deprem üretmesi mümkün. 7 büyüklüğü neden önemlidir. Enerji olarak 32 tane 6 büyüklüğündeki deprem 7 büyüklüğüne karşılık gelir. Şimdiki durumdan farklı olarak gerçekten yıkıcı olabilir." dedi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy (A Haber ekran görüntüsü)

"DEPREM POTANSİYELİ ORTADAN KALKMADI"

Ersoy; İstanbul'un merkezi zemini Türkiye'nin en sağlam zemini olduğunun altını çizerken "Biz vatandaşların en büyük kuşkusu evlerimize güvenmiyoruz. Buna benzer pek çok sorunlar var ve kentsel dönüşümün bu anlamda hassas biçimde yapılması gerekiyor. Marmara'nın deprem potansiyeli ortadan kalkmadı. " dedi.

Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı (A Haber ekran görüntüsü)Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı (A Haber ekran görüntüsü)

UZMANLAR ARASINDA 2 FARKLI YAKLAŞIM VAR

Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı deprem bilimcilerin iki farklı yaklaşımı olduğunu ifade ederek Adalar segmentinde deprem olmayacağını ifade eden uzmanların çok büyük depremler oluşturmadan yavaş ve sürekli olarak enerji boşalttığını düşündükleri için bu ifadeleri kullandıklarını belirtti. Kamacı; "Çalışmalar mavi bölge dediğimiz alan (Tekirdağ segmenti) birden fazla nedenden dolayı sürek bir hareket olduğunu iddia ediyor. Bu bölgede genelde 6-6.5 büyüklüğü civarında depremler oluyor. İstanbul depremi geçti diyenler biraz buna sarılıyorlar. Depremde aslında tam geçiş alanı dediğimiz Kumburgaz fayı üzerinde gerçekleşti. Adalar segmentinde ise kitle dediğimiz büyük deprem beklenen yer olarak geçiyor. Az önce Avcılar segmenti olarak belirttiğimiz Kumburgaz fayına kadar geliyor. Aşağı yukarı 15 kilometre civarında bir uzunlukta kırıldı. Kırılmamış bir alanda deprem iddia ediliyor. Buna da sürünme nedeniyle çok büyük depremler oluşturmadan devamlı depremler oluşturarak geçiş yapan bir enerji boşaltması olarak tabir ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

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