Beklenen ’Büyük İstanbul depremi’ yaşandı mı? Uzman isimlerden A Haber’de!

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik depremin ardından akıllardaki en büyük soru 'Büyük İstanbul Depremi' tehlikesi sürüyor mu? oluyor. Bazı uzmanlar beklenen Marmara Depremi'nin 6.2'lik depremle yaşandığını ifade ederken bazı uzmanlar ise bu söylemlere karşı çıkıyor. Peki Marmara için deprem tehlikesi sürüyor mu? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Jeoloji Mühendisi Dr. Ömer Kamacı beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin çarpıcı A Haber'de açıklamalarda bulundu.