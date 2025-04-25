İstanbul’da dönüşümün takozu CHP! Projeleri durdurmak için 5 ilçede 43 dava

Dönüşüme CHP takozu (AHABER ARŞİV)

TUZLA'YA DA TAKOZ!

Sabah'ın haberine göre Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açarken İBB ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'in İBB ve Tuzla CHP Meclis üyesi Ülkü Sakalar ile birlikte Tuzla'daki kentsel dönüşüm planlarının durdurulması ve iptali amacıyla 4 dava açtığı görüldü. TMMOB Şehir Plancıları Odası da Tuzla'daki kentsel dönüşümün planların ve yürütmenin durdurulması için 2 ayrı dava açtığı öğrenildi.