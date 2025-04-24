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Kartal'da hasarlı bina yıkımında korku dolu anlar! Çalışma esnasında yıkıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 01:23 Güncelleme: 24.04.2025 01:35
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Kartal’da hasarlı bina yıkımında korku dolu anlar! Çalışma esnasında yıkıldı

Kartal'da bir bina yıkım çalışması sırasında çökme meydana geldi. O anlar anbean kameraya yansırken binanın 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

Kartal'da bir bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Binanın 3 ay önce risk nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.

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Olay, Cevizli Mahallesi Anıl Sokak üzerinde meydana geldi. 3 ay önce kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılan bina, depremde iyice hasar aldığı gerekçesiyle çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin yıkım çalışması esnasında devrildi.

Olay nedeniyle sokak bir anda toz bulutuyla kaplandı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Kartal’da hasarlı bina yıkımında korku dolu anlar! Çalışma esnasında yıkıldı Kartal’da hasarlı bina yıkımında korku dolu anlar! Çalışma esnasında yıkıldı Kartal’da hasarlı bina yıkımında korku dolu anlar! Çalışma esnasında yıkıldı
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