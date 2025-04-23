Kastamonu Türk Kızılay İstanbul’a 2 mobil aşevi yolladı

Bugün saat 12.49'da meydana gelen depremin ardından korkan vatandaşlar evlerine girmek istemeyince acil toplanma alanları ve millet bahçeleri ve parklarda oturmaya başladı. Dışarda kalan vatandaşlara sıcak yemek çıkarmak için harekete geçen Kastamonu Türk Kızılay İl Başkanlığı İstanbul'a 2 mobil aşevi gönderdi.

2 MOBİL AŞEVİ YOLA ÇIKTI

Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından 2 mobil aşevi aracının İstanbul'da hizmet vermesi için yola çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, "Kızılay ailesi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.