Bakan Güler’den net mesaj! Türkiye Eurofighter için İngiltere ile ilerliyor

FOTOĞRAF: AA

"BİZİM İŞİMİZ İNGİLTERE İLE"

Basın mensubunun, Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarik süreciyle ilgili Almanya'nın tavrına ilişkin sorusuna Güler, "Şu anda kesin bir şey yok. Süreç her şeyiyle aynen devam ediyor. Her şey devam ediyor. Bizim işimiz Almanya ile değil İngiltere ile. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizde her şey aynı başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor." yanıtını verdi.

"F-16 SÜRECİ DE AYNEN DEVAM EDİYOR"

"F-35 konusunda daha önce ABD'ye yapılan ziyaretlerde olumlu bazı mesajlar verildi. Bir gelişme olabilir mi?" sorusu üzerine ise Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarının önemli olduğunu belirterek, konunun temaslar sonrasında görüşüleceğini söyledi. Güler ayrıca, "F-16 süreci de aynen devam ediyor." ifadesini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞACAĞIZ"

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olmasının hatırlatılması üzerine Güler, "Terörsüz Türkiye konusunda, biz bunu sürdürebilmek için devam ediyoruz. İnşallah da Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada dün bir tane dron attılar, o da bizim Mehmetçiğe çarptı ve hastaneye götürdük. Kurtaramadık şehit oldu, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNDE 3 ŞART!

Bakan Güler, "Terörsüz Türkiye konusunda karşı taraftan, 'gereklilikler' diye bir ifade duyuyoruz. Silah bırakma sürecinde Erbil yönetiminin de etkili olabileceği yönünde iddialar var. Acaba sizin, silahların nasıl bırakılacağı konusunda görüşünüz nedir?" sorusunu ise "Daha önceki söylediğimiz şartlar geçerli. Feshedeceksin. Silahlarını teslim edeceksin. Teslim olacaksın. Üç tane şart var." yanıtını verdi.

Basın mensubunun, "Nereye teslim edecekler" sorusu üzerine Güler, "Onlar söylenecek kendilerine." dedi.