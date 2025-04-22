SABAH 40. yılını kutluyor: Başkan Erdoğan’dan kutlama mesajı

40. yıl önce yayın hayatına başlayan SABAH, Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimlerine karşı sivil iradenin yanında yer aldı. Darbecilerin kirli planlarını belgeleriyle gözler önüne serdi. Yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri deşifre etti. Çevre katliamı gerçekleştirenlerini kamuoyuna duyurdu. Terör devleti İsrail'in katliamları ve Orta Doğu'daki amaçları gözler önüne serildi. Ülkenin gelişmesine destek olan projeleri kamuoyuna duyurdu.

HERKES SUSARKEN FETÖ'NÜN KARANLIK İLİŞKİ AĞINI ORTAYA ÇIKARDI

SABAH, Türk basınında ülkemizin tüm kurumlarına sızan ve yurt dışında da çok etkili olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı yüzünü kamuoyuna duyuran ilk gazete oldu. Ülkemizde yayın yapan gazete televizyonlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisinde kalarak örgütün karanlık ilişki ağına ilişkin haber yap(a)mazken; SABAH FETÖ'nün kanlı bir örgüt olduğunu belge ve delilleriyle kamuoyuna duyurdu. Örgütün işlediği faili meçhul cinayetler, ülkemizde ve yurt dışındaki karanlık yapılanması/temsilcileri günlerce gazetemizde işlendi. Herkesin sustuğu dönemde elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı FETÖ'nün Türkiye'yi ahtapot gibi saran kirli ağını deşifre ettik. FETÖ, SABAH'ın yayınlarından rahatsız oldu. O dönemde yargı üzerinde etkisini sürdüren örgüt, muhabirlerimiz, yazarlarımız ve yöneticilerimiz hakkında davalar açtı. SABAH yılmadı ve örgütü deşifre etmeye devam etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi yayınlarımızın haklılığını ortaya çıkardı. SABAH'ın hain örgütün kanlı yüzünü deşifre eden cesur yayınlarını "abartılı" bakan çevreler, 15 Temmuz ihaneti yaşanınca 'Az bile yazmışsınız.' diyerek SABAH'ın hakkını teslim etmek zorunda kaldılar.

FETÖ'NÜN GEZİ KALKIŞMASINDA DESTEK VERDİĞİNİ BELGELEDİ

SABAH; 27 Mayıs 2013'te başlayan, 22 gün boyunca 79 ile yayılan Gezi Parkı kalkışmasına, FETÖ'nün polis, hâkim ve savcılarının açık destek verdiğini belgeledi. Örgütün önemli isimlerden olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin, Gezi Parkı'ndaki çadırların yakılması talimatını verdiğini manşetine taşıdık. Gezi kalkışmasında çadırları yaktıran dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve orantısız güç kullanan yardımcısı Mithat Aynacı, FETÖ'den yargılandı. Mithat Aynacı, 15 Temmuz'da İstanbul Emniyeti'ni işgale gelen tanktan askeri kamuflajla çıktı.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİNİ TÜRK BASININDA İLK DEFA SABAH DUYURDU

FETÖ'nün hakim, savcı ve polisleri, 17-25 Aralık 2013'te yolsuzluk kılıflı bir operasyonla hükümeti devirmeye yönelik bir girişim başlattı. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, bürokratlar, Türkiye'nin önemli projelerine imza atan iş adamları ve kurumlarının hedef alındığı kumpas, SABAH tarafından kamuoyuna duyuruldu. 18 Aralık 2013'te yayınlanan manşet haberde; "Kaset olmadı. Dosya verelim. Operasyonun amacı: Siyaseti itibarsızlaştırmak." ifadeleri yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'yü hedef aldı ve "İnine gireceğiz." ifadelerini kullandı, FETÖ'yle mücadeleyi Yeni Türkiye'nin İstiklal Savaşı olarak tanımladı.

Turkuvaz Medya, FETÖ'nün kirli ilişkilerini deşifre etti. SABAH, yayımladığı cesur manşetlerle FETÖ'nün sinsi planlarını deşifre ederek Türkiye'nin demokrasi ve adalet mücadelesinde öncü bir rol üstlendi.

KANLI ÖRGÜTÜ DEŞİFRE ETTİ

SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden önce de ihanetlerini belge ve delilleriyle gözler önüne serdi. FETÖ'nün kasalarından olan iş adamı Akın İpek'in, Ankara İncek semtinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için saray yaptığını manşetine taşıdı. Kanlı örgütün yurt dışına kaçan yöneticilerini inlerinde görüntüledi.

Sabah Gazetesi 40. yaşında.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİM GECESİ ÖLÜMÜNE YAYIN

SABAH, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi de örgütle mücadelesini sürdürdü. SABAH gazetesi yöneticileri ve muhabirleri, hain darbe girişimi gecesi hem sahada hem de gazete binasında gazetecilik faaliyetini sürdürdü. O gece Turkuvaz Medya ölümüne bir yayın yapıyordu. SABAH, tüm engellemelere rağmen yarınki manşetini hazırlıyordu.

Muhabirlerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesini ve halkın direnişini SABAH, TAKVİM ve A Haber'in internet siteleri ile ATV ve A Haber televizyonuna aktardı. Turkuvaz Medya'ya giremeyen darbeci hainler, SABAH binasına kurşun yağdırarak kaçmak zorunda kaldı.

SABAH, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirmek istediği kanlı darbe girişimini "FETÖ'cü kalkışmaya milli irade tokadı" manşetiyle duyurdu, halkın kanlı terör örgütüne karşı demokrasi destanı yazdığını ifade etti. Sabah 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm yaşananları kahve içerek takip ettiğini manşete taşıdı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

SABAH, 15 Temmuz ihanetine göğüslerine siper eden 253 şehidimizi hiç unutmadı. İhaneti yıllar geçse de şehitlerimizin hatırasını her zaman diri tuttu. 2 bin 200'e yakın gazimizin o geceki şanlı direnişini dünkü gibi toplumun hafızasında diri tutmaya gayret etti. SABAH'ın şehit ve gazilerimizi gündemde tutan yayınları geride kalan gözü yaşlı ama gururlu aileleri ve yakınları tarafından takdirle karşılandı. Şehit ve gazi yakınları her fırsatta SABAH'ın cesur yayınlara teşekkür ederek 'İyi ki SABAH var.' dediler.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA

Başkan Erdoğan, SABAH'ın 40. yılına özel mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarından Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yıldönümünü tebrik ediyorum. Basınımız, Türkiye'nin her köşesinden vatandaşlarımızın haber alma hürriyetlerini kullanmasını sağlamak ve hakikatleri milletimize ulaştırmak gibi önemli bir görev üstlenmiştir.

Bu mühim görevi yerine getirme bilinciyle gazetenizin, haber ve yorumlarını hakikate sadık kalarak sunma gayretiyle, toplumumuzun değerlerini gözeterek yoluna devam edeceğine ve milletimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sunacağına dair büyük bir inanç ve beklenti içindeyim.

Adalet ve kalkınma davamıza destek veren, vesayet odaklarıyla, terör örgütleri ile mücadelemizde daima yanımızda duran Sabah Gazetesi'ni tebrik ediyor, gazeteye emek veren tüm yazar, muhabir, editör ve çalışanları yürekten kutluyor; yayın hayatınızda başarılar diliyorum.