22 Nisan 2025, Salı
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Sabah Gazetesi 40 yaşında! Başkan Erdoğan'dan kutlama mesajı
Türk basınında cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan Sabah Gazetesi, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan Sabah, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi olmayı devam ettiriyor. Sabah'ın 40. yaşı dolayısıyla Başkan Erdoğan kutlama mesajı gönderdi.