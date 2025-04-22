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Sabah Gazetesi 40 yaşında! Başkan Erdoğan’dan kutlama mesajı

Sabah Gazetesi 40 yaşında! Başkan Erdoğan'dan kutlama mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 12:38
Türk basınında cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan Sabah Gazetesi, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan Sabah, özel haberleriyle Türk basınının marka gazetesi olmayı devam ettiriyor. Sabah'ın 40. yaşı dolayısıyla Başkan Erdoğan kutlama mesajı gönderdi.
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Sabah Gazetesi 40 yaşında! Başkan Erdoğan’dan kutlama mesajı
Sabah Gazetesi 40 yaşında
Sabah Gazetesi 40 yaşında
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