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Milletin sesi Sabah 40 yaşında

Milletin sesi Sabah 40 yaşında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 15:57
Güncelleme:22.04.2025 15:57
Türk basınında cesur ve araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan Sabah Gazetesi, 40'ıncı yılını kutluyor. 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başlayan ve aralıksız olarak okurlarıyla buluşan Sabah, özel haberleriyle türk basınının marka gazetesi olmayı devam ettiriyor. Mustafa Kadir Mercan Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel ile konuştu.
Milletin sesi Sabah 40 yaşında
Milletin sesi Sabah 40 yaşında
Milletin sesi Sabah 40 yaşında
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