Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Şam’da!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Uraloğlu Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı.

Şam Havalimanı'nda önemli açıklamalar yapan Uraloğlu "İki ülke arasında tesis edilecek ilişkilerin bölge barışına katkı sağlayacağını umut ediyoruz" dedi.

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Eğer bir yerlere ulaşamazsak, birbirimizle kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir. Onun için bu iki günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabiliriz, ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunu beraberce konuşacağız.

Biz, en uzun sınıra sahip iki ülkeyiz. O anlamda da hem birbirimize ulaşmamız lazım, hem de birbirimizin ülkeleri üzerinden diğer ülkelere beraberce ulaşmamız lazım.