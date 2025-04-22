İstanbul’da DEAŞ’a darbe! 14 gözaltı birden

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren ve DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 20 şüpheliye yönelik 22 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, firari 6 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.