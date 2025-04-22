22 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da DEAŞ'a darbe! 14 gözaltı birden

İstanbul'da DEAŞ'a darbe! 14 gözaltı birden

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 22.04.2025 11:37
ABONE OL
İstanbul’da DEAŞ’a darbe! 14 gözaltı birden

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düğmesine basıldı. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital dokümana da el konuldu.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösteren ve DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 20 şüpheliye yönelik 22 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, firari 6 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da DEAŞ’a darbe! 14 gözaltı birden İstanbul’da DEAŞ’a darbe! 14 gözaltı birden İstanbul’da DEAŞ’a darbe! 14 gözaltı birden
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör