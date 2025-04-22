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Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği!  Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 17:13 Güncelleme: 22.04.2025 17:22
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Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!  Avustralya Genel Valisi Mostyn’ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i ardından ise Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı resmi törenle karşılayarak kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine hız verdi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşme (Foto: AA)Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşme (Foto: AA)

Başkan Erdoğan önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı kabul etti (Foto: AA)Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı kabul etti (Foto: AA)

Erdoğan ardından ise Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı kabul etti (Foto: AA)Avustralya Genel Valisi Mostyn'ı kabul etti (Foto: AA)

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Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!  Avustralya Genel Valisi Mostyn’ı kabul etti Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!  Avustralya Genel Valisi Mostyn’ı kabul etti Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği!  Avustralya Genel Valisi Mostyn’ı kabul etti

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