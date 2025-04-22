Bakan Kurum'dan CHP'li Özel'e sosyal konut tepkisi! "Milletin gözüne baka baka yalan söylüyorsunuz"
TOKİ’nin Arnavutköy’deki sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu belirterek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bakan Kurum, 24 bin konutun tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olduğunu belirterek ''O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız.' dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Arnavutköy'deki sosyal konut projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum projenin 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin bir parçası olduğunu vurguladı.
CHP LİDERİNE SERT TEPKİ
Bakan Kurum paylaşımın CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki göstererek "Anlattık ama anlamamakta ısrar ediyorlar. Söyledik ama dinlemiyorlar. İstanbul'da 24 bin dar gelirli ailemiz ev sahibi olacak diye uykuları kaçtı, huzurları bozuldu. Biz milletimize söz verdik. 'Konut sorununu çözeceğiz, dar gelirli aileleri ev sahibi yapacağız.' dedik. Şimdi verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. 'Bu Kanal İstanbul Projesidir.' diyorlar. Göz göre göre yalan söylüyorlar." dedi ve şöyle devam etti:
"Arnavutköy'deki çalışma, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin bir parçasıdır. TOKİ bu konutları dar gelirli vatandaşlarımız için yapmaktadır. Vatandaşlarımız başvurularını yapmış, kuralar çekilmiş, konutların başvuru bedelleri de ödenmiştir."
"MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel! "O konutlar Araplara satılacak." iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. O 24 bin konutun sahibi bellidir. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, hiçbiri yabancı değildir. Ama bu iftiradan da bir kez daha anlıyoruz ki siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız. İflah olmaz yalanlarınızla ne vatandaşımızı kandıracak ne de bizi engelleyebileceksiniz."
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