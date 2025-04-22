Bakan Uraloğlu A Haber’de! Suriye’ye nasıl destek sağlanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'dan A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Suriye'ye ilk defa geliyorum. Ummadığımız kadar sonunun nereye gideceğini bilemediğimiz bir süreç vardı. Ancak 8 Aralık itibarıyla bir bağımsızlık bir devrim ile beraber buralara gelme imkanı bulduk.

Bulunduğumuz nokta Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonu. Bizim ilk etaptaki hedefimiz gümrük geçişlerini kolaylaştırmak. Suriyeli ve Türk sürücülerin karşılıklı olarak yük taşıyabilmelerini sağlamak. Daha sonra karayolları altyapısının geliştirilmesini ele aldık. İlk etapta Şam'a kadar ulaşmak istiyoruz.

Lazkiye gibi önemli bir limana mutlaka bir bağlantının yapılması gerekir. Gelecek planlamasında bu düşünülüyordur diye tahmin ediyorum. Detayları zaten konuşuyoruz.