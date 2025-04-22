Ankara’da kritik kabul: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.

"DAHA HASSAS OLUN"

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.



Erdoğan, son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti.

İSRAİL KONUSUNDA ÇAĞRI

Başkan Erdoğan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti.



Görüşmede BaşkanErdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.