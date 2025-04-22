Ankara'da kritik kabul: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yoğun programı kapsamında gerçekleşen görüşmede, Erdoğan Türkiye’nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve iş birliğine önem verdiğini vurguladı. Irkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığındaki artışa dikkat çeken Erdoğan bu konularda Avrupa Konseyi’nden daha fazla hassasiyet beklediklerini ifade etti. Gazze konusunda da net mesaj veren Erdoğan, İsrail’in saldırgan tutumuna karşı Avrupa’nın insan hakları ve uluslararası hukuku savunan güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabul etti.
"DAHA HASSAS OLUN"
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile yapıcı diyalog ve etkileşime önem verdiğini, Konsey ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.
Erdoğan, son dönemde Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının tedirgin edici olduğunu, bunlarla mücadelede Avrupa Konseyi'nden daha fazla hassasiyet beklendiğini belirtti.
İSRAİL KONUSUNDA ÇAĞRI
Başkan Erdoğan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini, İsrail saldırganlığına karşı Avrupa'dan uluslararası hukuk ve insan haklarına sahip çıkan güçlü bir ses beklendiğini ifade etti.
Görüşmede BaşkanErdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.