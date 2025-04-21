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CHP'li eski başkan "usulsüzlük"ten gözaltına alınmıştı! Ev hapsi verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.04.2025 00:20
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CHP’li eski başkan usulsüzlükten gözaltına alınmıştı! Ev hapsi verildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 1'i tutuklanırken CHP'li eski belediye başkanı Çetin Bozkurt hakkında ise ev hapsi ile adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

CHP'li belediyelerdeki usulsüzlükler ortaya çıkmaya devam ediyor. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

CHP'Lİ ESİ BAŞKAN USULSÜZLÜKTEN GÖZALTINA ALINDI!

Geçtiğimiz cuma günü Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Devrek ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında çeşitli usulsüzlük iddiaları bulunan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, dönemin Özel Kalem Müdürü Raif K., dönemin Muhasebe Mali İşler Müdürü Nafie Ç., dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Recep K., dönemin satın alma personeli Engin K., dönemin Vekil Mali İşler Müdürü İsmail K.'nın yanı sıra dönemin tahsilat biriminde görevli Umut K. ve dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken Taha K. ile Necmettin D. de gözaltına alınmıştı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raif K. ve Umut K. savcılıkça serbest bırakıldı.

CHP'Lİ BAŞKANA EV HAPSİ! 1 TUTUKLAMA

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dönemin İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında kamuoyunda "ev hapsi" olarak bilinen konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına hükmederken, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve partililer de adliye binası önüne gelerek süreci yakından takip etti.

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