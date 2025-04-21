Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in 22 Nisan tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 22 Nisan tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." denildi.