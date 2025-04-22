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FETÖ'nün geri dönüş hamlesine operasyon! "Aile imamı" yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.04.2025 00:28 Güncelleme: 22.04.2025 01:07
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FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de!

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Dev operasyonda FETÖ'nün sözde aile imamı titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Düzenlenen dev operasyona ilişkin görüntüler ise ilk kez A Haber'de yayınlandı. Operasyona ilişkin şok belgeler ortaya çıktı. Kendi içlerinde tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine para dağıttıkları tespit edilirken bu paraları dağıttıklarına ilişkin mesajlar ilk kez A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi.

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Dev operasyonda FETÖ'nün sözde aile imamı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

FETÖ'NÜN SÖZDE AİLE İMAM YAKALANDI!

Düzenlenen dev operasyona ilişkin görüntüler ise ilk kez A Haber'de yayınlandı.

FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de!

Operasyona ilişkin şok belgeler ortaya çıktı. Kendi içlerinde tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine para dağıttıkları tespit edilirken bu paraları dağıttıklarına ilişkin mesajlar ilk kez A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi.

FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de!

İşte o mesajlaşmalar...

FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de!

İşte o mesajlaşmalar...

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FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de! FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de! FETÖ’nün geri dönüş hamlesine operasyon! Aile imamı yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber’de!
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