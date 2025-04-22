FETÖ'nün geri dönüş hamlesine operasyon! "Aile imamı" yakalandı: Şok belgeler ilk kez A Haber'de!
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Dev operasyonda FETÖ'nün sözde aile imamı titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Düzenlenen dev operasyona ilişkin görüntüler ise ilk kez A Haber'de yayınlandı. Operasyona ilişkin şok belgeler ortaya çıktı. Kendi içlerinde tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine para dağıttıkları tespit edilirken bu paraları dağıttıklarına ilişkin mesajlar ilk kez A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi.
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Dev operasyonda FETÖ'nün sözde aile imamı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.
Düzenlenen dev operasyona ilişkin görüntüler ise ilk kez A Haber'de yayınlandı.
Operasyona ilişkin şok belgeler ortaya çıktı. Kendi içlerinde tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine para dağıttıkları tespit edilirken bu paraları dağıttıklarına ilişkin mesajlar ilk kez A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi.
İşte o mesajlaşmalar...
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