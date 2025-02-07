Delil karartmışlar! Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım davasında yeni bir gelişme yaşandı. Barım'ın delil karartma suçlamasıyla gözaltına alınan kız kardeşi ve arkadaşı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Ayşe Barım'ın tutuklanmadan önce şirketini kardeşine devrettiği de ortaya çıktı.
Dizi ve film piyasasında tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen ve birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın 2013 yılındaki gezi olaylarının planlayıcılarından olduğu ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barım, 27 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
SERBEST BIRAKILDILAR
Soruşturma kapsamında Barım'ın avukat olan kız kardeşi I.S.G ve bir arkadaşının Barım'ın gözaltında olduğu günlerde delil karartmaya çalıştıkları iddia edildi. Kız kardeş I.S.G.'nın, ablası Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olduğu ve doktor olan arkadaşı ile Levent'teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı iddia edildi.
KAYYUM ATANMA KORKUSUYLA HAZIRLIK İDDİASI
Zarfın içinde altın olduğu öğrenilirken, durumun açıklığa kavuşması için avukat I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı "Delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ekol TV'nin haberine göre; Barım'ın kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan kardeş, I.S.G. ve arkadaşı, ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" şeklinde konuştu.
ŞİRKETİNİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ!
Ayrıca, Barım'ın tutuklanmadan önce tutuklanmadan önce şirketini avukat kardeşine devrettiği de ortaya çıktı.
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