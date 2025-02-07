Delil karartmışlar! Ayşe Barım’ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

KAYYUM ATANMA KORKUSUYLA HAZIRLIK İDDİASI

Zarfın içinde altın olduğu öğrenilirken, durumun açıklığa kavuşması için avukat I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı "Delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Ekol TV'nin haberine göre; Barım'ın kardeşi ve arkadaşı ifadeleri alındıktan sonra da serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kardeş, I.S.G. ve arkadaşı, ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" şeklinde konuştu.

ŞİRKETİNİ KARDEŞİNE DEVRETMİŞ!

Ayrıca, Barım'ın tutuklanmadan önce tutuklanmadan önce şirketini avukat kardeşine devrettiği de ortaya çıktı.

Ayşe Barım / Kaynak: Sosyal medya