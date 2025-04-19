CHP'nin Filistin yürüyüşüne Aslı Baykal'dan tepki! "Niyeti siyasi kazanım elde etmek"
Katil İsrail’in Gazze’de 50 bin Filistinliyi öldürmesine tek kelime etmeyen Özel, Türkiye'nin değeri olan ve binlerce vatandaşı istihdam eden markalara boykot çağrısı yaptı. Yaşanan gelişmeler gündemdeyken CHP, Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan ise muhalefete sert tepki geldi. Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yabancılardan yolsuzluklarını örtmeleri için merhamet dilenmek yerine Filistin soykırımını görüşebilirdi CHP mesela, Samimi olsa idi, Niyeti siyasi kazanım elde etmek ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etmek olmasa idi.' dedi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği katliamlarda tüm dünyanın siyonist markalara yönelik boykot çağrısına destek vermeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli markaları hedef göstermesi tepkilere neden olmuştu.
Katliamlarını görmezden gelen CHP, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenleyeceğini duyurmuş bugün ise sözde destek için sokağa çıktı.
CHP'NİN FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜNE ASLI BAYKAL'DAN TEPKİ
Yaşanan gelişmenin ardından CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan muhalefete sert tepki geldi.
"NİYETİ SİYASİ KAZANIM ELDE ETMEK"
Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yabancılardan yolsuzluklarını örtmeleri için merhamet dilenmek yerine Filistin soykırımını görüşebilirdi CHP mesela, Samimi olsa idi, Niyeti siyasi kazanım elde etmek ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etmek olmasa idi." dedi.
"560 MİLYAR YETMEMİŞ"
Yasa dışı eylemlere ve İBB'nin yolsuzluğuna da göndermede de bulunan Baykal, "Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu. Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor." ifadelerini kullandı.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın açıklamasının tamamış şöyle: "Yürüyüş yapılarak soykırım durdurulamıyor haliyle.
O yüzden yürüyüşü STKlar, vakıflar, çeşitli platformlar düzenler. Ve kente, kent esnafına, turizme zarar vermemek için sakince yürür. Siyasi partiler düşünce ve temaslar ile sonuç getirecek politikalar üretir. Yabancılardan yolsuzluklarını örtmeleri için merhamet dilenmek yerine Filistin soykırımını görüşebilirdi CHP mesela, Samimi olsa idi, Niyeti siyasi kazanım elde etmek ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etmek olmasa idi. Konu hakkında en ufacık bir fikri var ise tabii. Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu. Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor."
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