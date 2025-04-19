CHP'nin Filistin yürüyüşüne Aslı Baykal'dan tepki! "Niyeti siyasi kazanım elde etmek"

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"560 MİLYAR YETMEMİŞ"

Yasa dışı eylemlere ve İBB'nin yolsuzluğuna da göndermede de bulunan Baykal, "Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu. Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor." ifadelerini kullandı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın açıklamasının tamamış şöyle: "Yürüyüş yapılarak soykırım durdurulamıyor haliyle.

O yüzden yürüyüşü STKlar, vakıflar, çeşitli platformlar düzenler. Ve kente, kent esnafına, turizme zarar vermemek için sakince yürür. Siyasi partiler düşünce ve temaslar ile sonuç getirecek politikalar üretir. Yabancılardan yolsuzluklarını örtmeleri için merhamet dilenmek yerine Filistin soykırımını görüşebilirdi CHP mesela, Samimi olsa idi, Niyeti siyasi kazanım elde etmek ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etmek olmasa idi. Konu hakkında en ufacık bir fikri var ise tabii. Yine yasadışı eylem yaptı, öne birilerini sürdü, onların arkasına sığındı, kenti karıştırdı, esnafı sıkıntıya soktu. Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor."