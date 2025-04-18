Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali programında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Sanatlarımızı tüm derinliği ile üçüncü Yeditepe Bienali'nde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyorum. Birçok ülkeden sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri 3 farklı lokasyonda bir araya gelecek. Kültür ve Sanat'ın Evrensel birikimi yerel özellikleri ile İstanbul'da sergilenecek. Bu bahar günlerinde farklı ülkelerden gelen eserlerle daha da canlanacaktır. 3. Yeditepe Bienal'in ülkemiz ve kültür sanat camiası için hayırlı olsun.

Yeditepe Bienali bu coğrafyanın ruhunu taşıyan çok değerli bir adımdır. Biz çini ile konuşan hatta anlatan, ebru ile dua eden, resim ile sabrı resmeden bir milletiz.

San Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak. Sanat anlayışımızda kibir yoktur.

Ayrıntılar geliyor...