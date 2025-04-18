Herkes doğduğu ilde yaşasa ne olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ait "Doğum Yerine Göre Nüfus" verileri, çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi. Yapılan analizlere göre, herkes doğduğu ilde yaşamaya devam etseydi Türkiye'nin il nüfusları büyük değişiklik gösterecekti.

Verilere göre, bu varsayım altında İstanbul 9 milyon 97 bin 221 kişiyle en kalabalık il olmayı sürdürüyordu. İstanbul'u 3 milyon 868 bin 511 kişiyle Ankara, 2 milyon 862 bin 893 kişiyle ise İzmir izliyordu.

Listenin dikkat çeken diğer illerinden Şanlıurfa 2 milyon 611 bin 984 kişiyle dördüncü sırada yer alırken, Konya 2 milyon 378 bin 821 kişiyle beşinci sırada kendine yer buldu.

(ahaber.com.tr grafik)

En az nüfusa sahip il ise 183 bin 853 kişiyle Bilecik olurdu. Bilecik'i 192 bin kişilik doğum yeri nüfusuyla Bayburt takip etti.

(ahaber.com.tr foto)

Bu veriler, Türkiye'de iç göç hareketliliğinin il bazındaki demografik dağılımı nasıl etkilediğini gözler önüne sererken, doğum yerinin bölgesel yoğunluk üzerindeki etkisini de bir kez daha ortaya koydu.