İhraç edilen Lütfü Savaş harekete geçti! Avukatı duyurdu: 21. Olağanüstü Kurultay için de bir iptal davası açacağız
Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP'nin 'şaibeli kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava 26 Mayıs'a ertelendi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal davasının ardından partiden ihraç edilen Lütfü Savaş harekete geçti. Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptali için dava açacaklarının altını çizerek 'Yok hükmünde olan bir genel başkanın çağrısıyla olağanüstü kurultay toplanamaz. Bu kurultayın da iptal edilmesi için önümüzdeki hafta ayrı bir dava açacağız' dedi. İşte detaylar...
CHP'nin 'şaibeli kurultay'ı tekrar gündeme gelmeye devam ediyor.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali için açılan davanın ilk duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
DURUŞMA 26 MAYIS'A ERTELENDİ
Duruşmaya, davacı eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP adına ise avukatlar Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan katıldı. Mahkeme, bazı belgelerin celbine karar vererek duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.
LÜTFÜ SAVAŞ'TAN FLAŞ BİR HAMLE GELDİ
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i desteklemek amacıyla "delege borsası" oluşturduğu ve döviz dağıtıldığı yönündeki iddialar, CHP içindeki isimler tarafınca da dile getirilirken partiden ihraç edilen Lütfü Savaş'tan flaş bir hamle geldi.
"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY DA YOK HÜKMÜNDE"
Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptali için dava açacaklarını açıkladı.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AYRI BİR DAVA AÇACAĞIZ"
Üregen, "Yok hükmünde olan bir genel başkanın çağrısıyla olağanüstü kurultay toplanamaz. Bu kurultayın da iptal edilmesi için önümüzdeki hafta ayrı bir dava açacağız," dedi.
Üregen, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda ciddi usulsüzlükler yaşandığını ve bazı delegelerin para aldığını savundu. "Atatürk'ün partisini korumak için buradayız" diyen Üregen, savcılığa sunulan ifadelerde üç delegenin para aldığını kabul ettiğini ileri sürdü.
NE OLMUŞTU?
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.
Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.
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