CHP'nin "yeni masa" planı! İngilize anlatıp "destek" istediler | İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil "arayış"mış
İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası sokakları karıştıran CHP, Batı medya her fırsatta Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgür Özel'in dün İngiliz Financial Times'a konuşmasının ardından bugün de Ekrem İmamoğlu aynı gazeteye yazdı. Özel'in muhalefet için yeni ittifak masası kuracakları sözleri sonrası İmamoğlu da, '2019'dan beri arayış içindeyim...' ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri İstanbullu vatandaşın bitmek bilmeyen ulaşım ve hizmet çilesinin arka planında yaşananları gözler önüne serdi.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" kapsamında 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "sosyal bölücülük" yaparak yasa dışı sokak gösterileri organize eden CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek için adeta sıraya girdi.
"ÖZEL" MASA PLANINA DESTEK TALEBİ
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şimdi de yeni siyasi planları için destek istedi. Özgür Özel'in dün İngiliz Financial Times'a konuşmasının ardından bugün de Ekrem İmamoğlu aynı gazeteye yazdı.
Diğer partilere de göz kırpan Özel, "Seçimlere yaklaştıkça diğer partilerle ittifaklara kapımız kapalı değil. Erdoğan'ı yenmek için tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var." dedi. Özel, "Bu kapsayıcılık, Kürt seçmenlerin desteklediği DEM Parti ve milliyetçi İYİ Parti gibi tabanları birbirinden çok farklı olan partilerle de iş birliğini içeriyor. Tek başına kurtuluş yok." açıklamasında bulunmuştu.
EKREM İMAMOĞLU: 2019'DAN BERİ ARAYIŞ İÇERİSİNDEYİM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Financial Times'a yazdığı yazıda, "2019'da İstanbul Belediye Başkanı olduğumdan beri bir alternatif arayışı içindeyim" dedi ve "demokratik" dayanışma çağrısında bulundu. İmamoğlu, polislerin yaralanmasına da neden olan sokak eylemlerine arka çıktı ve yüz binlerin eylemlere katıldığını söyledi.
İBB Başkanı olduğu dönemde İstanbul'daki sıkıntılar ve sorunları göz ardı ederek vatandaşın çilesine sebep olan İmamoğlu'nun "2019'dan beri arayış içindeyim" açıklaması durumu bir kez daha gözler önüne seren bir nitelik taşıdı.
DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu peş peşe Batı medyasına demeçler verdi. CHP'nin "skandal" olarak tabir edilen eylemlerine destek talebinde bulunulmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası verdiği röportajlar ve yaptığı görüşmelerle Türkiye'yi seri şekilde Batı'ya şikayet eden Özgür Özel tepkilerin odağında. Gelinen noktada ana muhalefet partisine dış vesayet ve mandacılık arayışında olduğu eleştirileri yapılıyor.
FINANCIAL TIMES'A ŞİKAYET ETTİ
Türkiye'yi şikayet etmeye doymayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine soluğu İngiliz basınında almıştı. İngiltere merkezli Financial Times'a röportaj veren Özel, tutuklamayı "siyasi darbe" olarak nitelendirmişti.
DİLEK İMAMOĞLU'NDAN "ÖRTBAS" ÇABASI
Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayan İmamoğlu, ortaya saçılan yolsuzlukları örtbas etmeye çalıştı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KARLAR YAĞDI
The New York Times'a yazı yazan Ekrem İmamoğlu, yasa dışı sokak eylemlerine sahip çıktı. Dünyaya bir kez daha yanlayarak "Bana Sahip Çıkın" mesajı verdi.
BATI'YA SİTEM: GÜÇLÜ YANIT VERMEKTE BAŞARISIZ OLDUNUZ
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ve yurtdışındaki sosyal demokrat liderler ve belediye başkanları — Amsterdam'dan Zagreb'e kadar — benim tutuklanmamın ardından cesaret ve ilke sahibi bir duruş sergileyerek desteklerini gösterdi. Sivil toplum da geri adım atmadı. Peki ya dünya çapındaki merkezi hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır edici. Washington, Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili yalnızca "endişelerini" dile getirdi. Avrupa liderleri ise, birkaç istisna dışında, güçlü bir yanıt vermekte başarısız oldular.
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