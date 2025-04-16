CHP'nin "yeni masa" planı! İngilize anlatıp "destek" istediler | İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil "arayış"mış

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EKREM İMAMOĞLU: 2019'DAN BERİ ARAYIŞ İÇERİSİNDEYİM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Financial Times'a yazdığı yazıda, "2019'da İstanbul Belediye Başkanı olduğumdan beri bir alternatif arayışı içindeyim" dedi ve "demokratik" dayanışma çağrısında bulundu. İmamoğlu, polislerin yaralanmasına da neden olan sokak eylemlerine arka çıktı ve yüz binlerin eylemlere katıldığını söyledi.

İBB Başkanı olduğu dönemde İstanbul'daki sıkıntılar ve sorunları göz ardı ederek vatandaşın çilesine sebep olan İmamoğlu'nun "2019'dan beri arayış içindeyim" açıklaması durumu bir kez daha gözler önüne seren bir nitelik taşıdı.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANMIŞTI?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu peş peşe Batı medyasına demeçler verdi. CHP'nin "skandal" olarak tabir edilen eylemlerine destek talebinde bulunulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası verdiği röportajlar ve yaptığı görüşmelerle Türkiye'yi seri şekilde Batı'ya şikayet eden Özgür Özel tepkilerin odağında. Gelinen noktada ana muhalefet partisine dış vesayet ve mandacılık arayışında olduğu eleştirileri yapılıyor.

FINANCIAL TIMES'A ŞİKAYET ETTİ

Türkiye'yi şikayet etmeye doymayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine soluğu İngiliz basınında almıştı. İngiltere merkezli Financial Times'a röportaj veren Özel, tutuklamayı "siyasi darbe" olarak nitelendirmişti.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN "ÖRTBAS" ÇABASI

Özgür Özel'in ardından, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da İngiliz The Economist dergisine röportaj vererek Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'nun tutuklanmasını cumhurbaşkanlığı adaylığına bağlayan İmamoğlu, ortaya saçılan yolsuzlukları örtbas etmeye çalıştı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KARLAR YAĞDI

The New York Times'a yazı yazan Ekrem İmamoğlu, yasa dışı sokak eylemlerine sahip çıktı. Dünyaya bir kez daha yanlayarak "Bana Sahip Çıkın" mesajı verdi.

BATI'YA SİTEM: GÜÇLÜ YANIT VERMEKTE BAŞARISIZ OLDUNUZ

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ve yurtdışındaki sosyal demokrat liderler ve belediye başkanları — Amsterdam'dan Zagreb'e kadar — benim tutuklanmamın ardından cesaret ve ilke sahibi bir duruş sergileyerek desteklerini gösterdi. Sivil toplum da geri adım atmadı. Peki ya dünya çapındaki merkezi hükümetler? Onların sessizliği kulakları sağır edici. Washington, Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili yalnızca "endişelerini" dile getirdi. Avrupa liderleri ise, birkaç istisna dışında, güçlü bir yanıt vermekte başarısız oldular.