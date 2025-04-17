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Yeni üyelerle ilk toplantı! Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 20:43
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Yeni üyelerle ilk toplantı! Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, yeni atanan üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kurul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde 2025/92 sayılı atama kararı ile görevlendirilen yeni üyeleriyle ilk toplantısını Kurul Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Yeni üyelerle ilk toplantı! Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni üyelerle ilk toplantı! Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yeni üyelerle ilk toplantı! Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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