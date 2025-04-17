Yeni üyelerle ilk toplantı! Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Kurul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde 2025/92 sayılı atama kararı ile görevlendirilen yeni üyeleriyle ilk toplantısını Kurul Başkanvekili Sayın Mehmet Uçum başkanlığında gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi.