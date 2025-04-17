AK Parti Grup Başkanı Güler'den CHP'nin korsan eylemine tepki! "Suçüstü yakalandınız"

Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kalp rahatsızlığı dolayısıyla hastanede tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e şifa diledi.

Önder'in nezaketini, samimiyetini her zaman hissettiklerini ifade eden Güler, Önder'in Meclis Başkanvekili olarak üyesi olduğu siyasi parti açısından herhangi bir yaklaşım sergilemediğini söyledi.

Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapanların tarafsız olması gerektiğini belirten Güler, Önder'de de bunu gördüklerini vurguladı.

Sırrı Süreyya Önder'le özel hatıralarının olduğunu anlatan Güler, Önder'in, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda da çaba gösterdiğini dile getirdi.

Herkesin Önder'e "Canım ağabeyim" diye hitap ettiğini aktaran Güler, "Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e de biz 'Sırrı ağabey' diye hitap etmeyi alışkanlık haline getirmiştik. İnşallah Sırrı ağabeyimizi yakın zamanda Meclis'imizde görürüz ve hep birlikte çalışmalarımızı devam ettiririz." dedi.

Dün TBMM Genel Kurulunda Anayasa'ya, kanuna ve İçtüzük'e uymayan bir uygulamaya şahitlik edildiğinin altını çizen Güler, pusu kurulmuşçasına, sinsice, saklanarak ve gizlenerek yapılmış eylemin bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sahiplenildiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel'in, "Can Atalay kararının okunmaması Anayasa'ya karşı suç." açıklaması yaptığını ifade eden Güler, "Nerede yazıyorsa, Anayasa'ya karşı suçmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in, "Numan Bey'e söylüyorum; sakın bize savaş ilan etmeye kalkma, savaş ilanı kabul ederim. Meclis Başkanvekilimi, Katip Üyemi tehdit etme savaş ilanı kabul ederim." açıklamalarını hatırlatan Abdullah Güler, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel adeta zıvanadan çıkmış bir kişi misali saçma sapan, artık zihninden ne geçiyorsa tamamen gerçek dışı ifadeleri kullanmaya devam ediyor. Adeta freni patlamış bir kamyon gibi her yere çarparak ilerliyor." diye konuştu.

Gelecek hafta TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatan Güler, Meclis'in 105 yıldır ilk defa sığ, ciddiyetsiz, garip yaklaşımı gördüğünü söyledi.

Güler, Özel'in savunmak zorunda kaldığı sinsi, pusu kurarcasına yapılan eylemi "Anayasa'ya uygunlukla" ifade ettiğini aktardı.

"Bari yaptığınız işi doğru yapın, bir özen gösterin." diyen Güler, CHP'lilerin anlatmaya çalıştığı hususla okumaya çalışılan konunun farklı olduğuna işaret etti.

"BUGÜN AKLINIZA NEREDEN GELDİ?"

TBMM Genel Kurulunda okutulan kararın Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Aralık 2023'te verildiğini anımsatan Güler, "2023'ten bugüne tam 1,5 yıl geçti. Sayın Özgür Özel'in aklı neredeydi acaba 1,5 yıldır? Bu Hanımefendi, Meclis Başkanvekili Gülizar Hanım görev yapıyor. Niye okumaya çalışmamış herhangi bir görev anında. Anayasa'ya karşı bir suç işleniyorsa verilen kararı o tarihte Meclis'te niye okumamış? 'Yetkisi varmış, görevi öyleymiş', niye okumamış 1,5 yıldır? Bir şey mi sakladınız? Bir şey mi gizliyorsunuz? Bugün aklınıza nereden geldi?" sorularını yöneltti.

Güler, Meclis Başkanvekillerinin, TBMM Başkanının belirlediği gündeme göre çalışmaları yürütebileceğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulunun dünkü oturumu öncesinde tüm siyasi parti gruplarının bir araya geldiğini anlatan Güler, Önder'in rahatsızlığı dolayısıyla ortak bir karar alındığını, AYM kararının okunmasının gizlenerek, saklanarak bu toplantıda gündeme getirilmediğini bildirdi.

CHP'nin siciline bakılması gerektiğinin altını çizen Güler, şöyle devam etti: "Şimdi bunlar kendi parti kongrelerinde bu tür şeylere alışmışlar. Oldubitti ile sinsice, araya evrak sokuşturarak kararlar almışlar. Onu da meşru zannediyorlar. Şimdi burada da öyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer almayan bir hususu Anayasa'ya uygun görüyorsanız, kanunlara uygun görüyorsanız, İçtüzük'e uygun görüyorsanız; niye gizleyerek, saklanarak, sinsice yapmaya çalışıyorsunuz? Bunu bir açıklayın. Çünkü alışmışsınız, parti kongrelerinde çevirdiğiniz usulsüzlükleri Meclis'te de yapacağınızı zannediyorsunuz. 'Savaş ilan ediyorum' diyor. Vız gelir, tırıs gidersiniz kardeşim."

TBMM'de kuralları, uygulamaların, Anayasa'nın ve İçtüzük'ün belli olduğuna işaret eden Güler, "Bugüne kadar hiçbir yerde uygulaması, tatbikatı olmayan, uyduruk, sinsice bir okuma işlemini yapmaya çalıştınız ve suçüstü yakalandınız. Haklıysanız, doğru yaptığınıza inanıyorsanız, niye hemen alelacele Meclis'i kapatıp gidiyorsunuz? Devam edin biraz daha. Bazı hususlar dile getirilsin. Suçluluk psikolojisi böyle bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

"13. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE YÖNELİK ANAYASA MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARI OKUMAYA ÇALIŞIYORLAR"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in tutanaklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanvekilinin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin" ifadelerini kullandığını aktaran Güler, "'Meclis Başkanvekilinin talimatıyla' diyor, ilgili milletvekili. Demek ki bir anlaşma var." dedi.

TBMM Genel Kurulda okunan kararın, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararının olduğunu belirten Güler, Genel Kurulda milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın okunmadığını kaydetti.

Güler, "Aralık ayındaki 13. Ağır Ceza Mahkemesine yönelik Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı okumaya çalışıyorlar. Vay CHP'nin haline. Tweetinde, 'Düşme kararını okuduk, milletvekilliğine döndü' diyor ama bakıyorsunuz ki okunan çok eski bir karar." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oldubitti ile talimat verdiğini vurgulayan Güler, korsan bir okuma gerçekleştirildiğini kaydetti.

Güler, Tutanak Hizmetlerinin, yaşanılanlarla ilgili tutanağa "Bu bölümde TBMM gündeminde yer almayan okuma işlemi TBMM İçtüzük'üne aykırı şekilde yapılmıştır" diye notunu düştüğünü hatırlattı.

"SİZ NASIL DUYGUSUZ İNSANLARSINIZ?"

CHP'lilerin sinsice, partilerin gruplarını aldatarak hareket ettiğini belirten Güler, Sırrı Süreyya Önder'e herkesin dua ettiği saatlerde CHP'nin sinsice bu girişimi gerçekleştirmesinin kendisini üzdüğünü söyledi.

Abdullah Güler, şunları kaydetti: "Anayasa'ya, kanunlara, İçtüzük'e uygun olduğunu iddia ediyorsunuz, daha bir başka zaman bulamaz mıydınız? O gün müdür yani? Ya sizde hiç samimiyet yok mu? 'Bir insanın acısını paylaşmak' diye sizde bir duygu yok mu? Ağır bir ameliyattan çıkmış bir insan acısını paylaşın. Dua okuyalım ona ya. Siz nasıl duygusuz insanlarsınız? Her şey menfaat midir, parti çıkarı mıdır, alavere dalavere midir? Bazen Sayın Özgür Özer 'siyasi ahlaktan' bahsediyor. Siyasi ahlakmış. Siz kim, siyasi ahlak kim... Ondan sonra utanmadan gidip Sırrı Bey'in hastane ziyaretinde duygularını paylaşıyorlar. Burada ne çevirdiniz peki? Burada ne çevirmeye çalıştınız?"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldükten sonraki süreci hatırlatan Güler, İlk Derece Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararına uyduğunu ve bu konuda TBMM Genel Kuruluna yazı gönderdiğini aktardı. Güler, bu mahkeme yazısının ardından Gergerlioğlu'nun yeniden milletvekilliğine döndüğünü söyledi.

Güler, kesinleşmiş mahkumiyet kararını iptal etmenin yasamanın görevi olmadığını vurguladı.

"ÖZGÜR ÖZEL, ÜLKENİN BİRLİĞİNİ ETKİLEYECEK DAVRANIŞTA BULUNUYOR"

"Cumhuriyet Halk Partisinin genlerinde despotluk, cuntacılık, oldubitti eylemler çok fazlasıyla olduğu için burada da böyle yapılacağını zannediyor." diyen Güler, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi.

Abdullah Güler, şöyle konuştu: "Son günlerde, son dönemlerde CHP'li belediyeler üzerinden devam eden yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına sebebiyet verme, rüşvet davalarının üstünü örtmek için CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel maalesef ülkenin birliğini, beraberliğini, huzur ortamını etkileyecek, zarar verecek birçok davranışta bulunuyor. Benim kendisine tavsiyem; ana muhalefet partisinin Genel Başkanı olarak kendisine daha akıllı, daha aklıselim davranışta bulunmasını sağlayacak danışmanlar alsın. Ülkemizin birliğini, beraberliğini, huzurunu sağlayacak hem ekonomik hem siyasal manada da daha aklı başında, daha serinkanlı davranışlar sergilesin. TBMM'de, AK Parti Grubu olarak, asla sinsice hazırlanmış, pusu kurulmuş gibi oldubitti ile hiçbir eyleme, davranışa asla izin vermeyeceğiz."

Meclis Başkanlık Divanındakilerin tarafsızlık ve eşitlikle görev yapması gerektiğini ifade eden Güler, TBMM Başkanı'nın bunlara uymayanları uyararak İçtüzük gereğince gereğini yapacağını anlattı.

Yaşananlarla ilgili bir yaptırım olup olmayacağının sorulması üzerine Güler, İçtüzük gereğince disiplin suçu açısından bir yaptırım olmadığını belirterek, şunları ifade etti:

"Meclis Başkanı, Başkanlık Divanı'nda tarafsızlık, eşitlik uygulamaları açısından kendisini uyaracaktır. Meclis Başkanımızın, görevlendirme yetkisi vardır. Meclis Başkanvekilleri İçtüzük'ün 15. maddesi gereğince Meclis Başkanı adına orada görev yaparlar, kendi siyasi partisi adına görev yapmazlar. Anayasamızın ilgili amir hükmüne baktığımızda Meclis Başkanlarının, Meclis Başkanvekillerinin, siyasi partilerin toplantılarına katılma yasağı vardır. Neden vardır bu? Anayasa, Meclis Başkanlarının, Meclis Başkanvekillerinin, siyasi partilerin toplantılarına, etkinliklerine katılmama yasağını niye getirmiştir? Tam bir tarafsızlık ve eşitlik içerisinde Meclis gündeminde çalışma yapmalarını önermek için getirmiştir. Siz bir partinin elemanı olarak, çalışanı olarak, onların talimatıyla burada görev yapamazsınız. Bunu sağlayacak olan da Meclis Başkanıdır."

CHP Genel Başkanı gibi kimsenin yetki ve sorumluluklarına karışmadıklarını vurgulayan Güler, bu konudaki takdirin TBMM Başkanı'nda olduğunu kaydetti. Güler, geçmişte TBMM tarihinde olmayan bir şeyin gerçekleştiğini söyledi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın istifasının alınmasının mümkün olup olmadığının sorulmasına ilişkin Güler, Meclis Başkanlık Divanı'nın seçimle geldiğini, Haziran ayında iki yıllık dönemin sona ereceğini anımsattı.

Güler, "Meclis Başkanımızın onun istifasını alma veya görevden uzaklaştırması gibi bir durum söz konusu olmaz. Ancak haftalık nöbetler vardır, görev değerlendirmesi. Orada kendisini uyaracaktır. Tam bir tarafsızlık ve eşit uygulama içerisinde, Meclis gündemini böyle garip uygulamalara tabi kılmaksızın gerekli düzenin, gerekli işlemlerin yapılmasını ihtar edecektir. İlerleyen zamanda Meclis Başkanımızın takdirinde olan bir hususu biz bilemeyiz. Belli bir saygı çerçevesinde kendisi bu süreci izleyecektir." şeklinde konuştu.