Ticaret Bakanı Bolat’tan Suriye’de önemli temaslar!

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Suriyelilerin tarih boyunca tüccar millet olarak bilindiğini anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"Biz Türkler de son 10 yıldır üretimde, teknolojide büyük atılımlar kaydettik. Ülkemizin altyapısını, üstyapısını dünyanın en ileri seviyelerinde yeniledik. İç savaş sırasındaki Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'de üretim, ticaret, hizmetler konusunda büyük bir tecrübe kazandılar, para kazandılar ve artık bunu Suriye'nin yeniden imarı için harcama, kullanma vakti gelmiştir."

Türkiye'nin tecrübe ve üretim yeteneği ile Suriye'nin yanında olacağının altını çizen Bolat, "Şimdi Suriye'de altyapı, ekonomik mevzuatlar, kurumsal kapasite yeniden kuruluyor, biz de Suriye hükümetinin istediği ölçüde Türkiye hükümeti olarak kurumsal kapasiteyi geliştirme, altyapı eksiklikleri noktasında destek vereceğiz. Türkiye'deki bütün bakanlıklar olarak, Suriye'ye destek olma konusunda Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırıldık. Burada özgür ve yeni Suriye'nin kurulması sizin eseriniz olacak bize de Müslüman kardeşleriniz ve komşunuz olarak destek olma vazifesi düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Şaar da toplantıya katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın selamlarını getirdim." dedi.

Bakan Bolat, ziyaretinin ikinci gününde Emevi Camisi'ne giderek, Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve ilk Türk hava şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.