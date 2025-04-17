Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor! Bakan Kurum: Köy evlerimizi gören hayran kalıyor

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"DEPREM ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN TEMELLERİMİZ ATILDI"

Hak sahibi Süheyla Doğru ise anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta aldıklarını belirterek, "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Çok kısa bir süre, 1,5-2 ay gibi bir sürede yapıldı. Zaten öyle olmasa 1 yılda mümkün değil. Bu kadar evin teslim olması, yapılması yani her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizlere teslim edilmesi, çevre düzeni de dahil; parkesiydi, yoluydu, elektriğiydi, suyuydu, her şeyiyle beraber çok güzel bir şekilde teslim edildi bize" diye konuştu.

"ALLLAH RAZI OLSUN"

Geceleri bile iş makinelerinin seslerinin geldiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Doğru, "Bakanımız Murat Kurum'un bu deprem konutları üzerine çok çalıştığını biliyoruz, izliyoruz ve görüyoruz. Evi teslim aldığımızdan dolayı biliyoruz ki gerçekten sözün arkasında duran bir insan Bakanımız. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan ve şantiyelerde çalışan bütün işçilerimizden emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.