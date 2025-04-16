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Van'da terör operasyonu: 24 kişiye işlem yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.04.2025 09:30
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Van’da terör operasyonu: 24 kişiye işlem yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 11 olmak üzere toplam 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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Van’da terör operasyonu: 24 kişiye işlem yapıldı Van’da terör operasyonu: 24 kişiye işlem yapıldı Van’da terör operasyonu: 24 kişiye işlem yapıldı
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