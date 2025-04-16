"Orkinos-Bulut" operasyonundan ayrıntılar ortaya çıktı! Kirli ağ deşifre edildi düğmeye basıldı
Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen 'Orkinos-Bulut' operasyonundan ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Dört büyük organize suç örgütünün hedef alındığı operasyonun 8 ay sürdüğü belirtildi. Emniyet güçleri şebeke üyelerinin iletişim kurduğu kriptolu iletişim ağını deşifre ederek düğmeye bastı.
Türkiye ile birlikte beş ülkede uyuşturucu şebekelerine yönelik düzenlenen Orkinos-Bulut isimli operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarını işbirliğiyle gerçekleşen operasyon, 8 ay önce başladı.
Operasyon düğmesine basan emniyet güçleri, eş zamanlı baskınlarla dokuzu yurt dışında olmak üzere 234 şüpheliyi yakaladı.
İLETİŞİM AĞI ŞİFRE OLDU, POLİS HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda dört büyük suç örgütünün yakalanmamak için kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçları olduğu saptandı.
Söz konusu kriptolu iletişim ağını çözen ve buradaki mesajlara ulaşan ekipler, küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.
11 ÜLKENİN POLİSİYLE BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMI YAPILDI
Ekipler çalışmalarında suç şebekelerinin Türkiye'ye, Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla kokain, İran ve Afganistan üzerinden eroin, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa ülkeleri üzerinden exstacy üretimi ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını ortaya çıkardı.
Polis ekipleri İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımına başladı.
234 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da destek verdiği çalışmalarda Avrupa Polis Teşkilatı Europol başta olmak üzere diğer ülkelerin adli ve kolluk kuvvetleriyle yazışmalar yapan İstanbul polisi, zanlıların kimlik ve adres bilgileriyle, karıştığı suçları yetkililerle paylaştı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katılımıyla başlatılan operasyonda dokuzu yurtdışında olmak üzere 234 zanlı gözaltına alındı.
Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki operasyonlarda Türk polisleri görev yaparken, İstanbul'daki kriz merkezinde ise Europol yetkilileri operasyonu yerinde takip etti.
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