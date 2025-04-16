"Orkinos-Bulut" operasyonundan ayrıntılar ortaya çıktı! Kirli ağ deşifre edildi düğmeye basıldı

Orkinos-Bulut operasyonundan görüntü (AHABER ARŞİV)

İLETİŞİM AĞI ŞİFRE OLDU, POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 ay önce Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ağının deşifre edilmesi, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda dört büyük suç örgütünün yakalanmamak için kendi aralarında kullandığı kriptolu iletişim araçları olduğu saptandı.

Söz konusu kriptolu iletişim ağını çözen ve buradaki mesajlara ulaşan ekipler, küresel uyuşturucu ağını ortaya çıkardı.