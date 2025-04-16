Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz Irak’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ikinci hazırlık toplantısı, 17 Nisan'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hüseyin Bahr'ul-Ulum'un başkanlığında Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilecek.

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Yılmaz'ın temasları kapsamında, Türkiye-Irak ilişkilerini ilerletme yönündeki karşılıklı iradenin teyit edilmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretlerinde imzalanan anlaşmaların onay ve yürürlük süreçleri ile kurulan ve kurulması planlanan ortak mekanizmalarda gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin Irak'taki istikrar ve güvenin muhafazasına atfettiği önemin vurgulanması, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için Sudani hükümetinin sarf ettiği çabaların Türkiye tarafından desteklendiğinin dile getirilmesi öngörülüyor.

PKK'NIN TASFİYESİ BEKLENTİSİ YİNELENECEK

Ayrıca PKK'nın Irak tarafınca yasaklı örgüt ilan edilmesinden duyulan memnuniyetin altının çizilmesi ve PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından tamamen tasfiye edilmesi beklentisinin yinelenmesi bekleniyor. Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ne desteğinin teyit edilmesi beklenen görüşmelerde, projeye hız kazandırılması için gereken adımların istişare edilmesi öngörülüyor. Türkmenlerin güvenlik, huzur ve refahının korunmasına atfedilen önemin de görüşmeler kapsamında vurgulanması bekleniyor.