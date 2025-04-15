İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 234 suç örgütü üyesi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında tonlarca uyuşturucu ele geçirildi (ahaber.com.tr)

Bu operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ilimiz; Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'da Bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Ayrıca bu operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla Bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı.

TONLARCA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Orkinos-Bulut operasyonumuz kapsamında, hedefimizde, 4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa'ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla; kokain, İran ve Afganistan üzerinden; eroin, Balkan ülkeleri üzerinden; Skank ve Avrupa ülkeleri üzerinden; ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik.

Ayrıca bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine, uyuşturucu üretiminde kullandıkları, "Uzak Doğu menşeli ara kimyasalların" sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit ettik. Belirlediğimiz hedef şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen, 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumluydular.