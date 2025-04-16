Otomobil vaadiyle meclis danışmanlarına tuzak! Dolandırıcı çeteden 100 milyonluk vurgun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan milletvekili danışmanları, otomobil satışı vaadiyle kurulan bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. Aracını yenilemek isteyen bir danışmanın 5 milyon lira dolandırılmasıyla başlayan soruşturmada, çetenin yalnızca üç danışmandan toplam 30 milyon lira aldığı tespit edildi. Mağdur sayısının 20'yi aştığı belirlenirken, dolandırıcılık ağının toplamda yaklaşık 100 milyon liralık bir vurgun yaptığı iddia edildi. ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, çete üyeleri özellikle milletvekili danışmanlarını hedef alarak, kamu çalışanı olmaları nedeniyle şikâyetçi olmaktan çekineceklerini ve kolay kredi çekebileceklerini düşündükleri için bu grubu seçtiği ileri sürüldü.

BORÇ ADI ALTINDA PARA TALEBİ

Bazı danışmanlardan "borç" adı altında para talep edilirken, bazılarına ise yüksek kazanç vaadiyle yaklaşıldı.