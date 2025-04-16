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Otomobil vaadiyle meclis danışmanlarına tuzak! Dolandırıcı çeteden 100 milyonluk vurgun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 22:11 Güncelleme: 16.04.2025 22:14
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Otomobil vaadiyle meclis danışmanlarına tuzak! Dolandırıcı çeteden 100 milyonluk vurgun

TBMM’de görevli milletvekili danışmanları, otomobil vaadiyle kurulan dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. Şikâyet mekanizmasını devreye sokamayan birçok danışmanın tuzağa düştüğü olayda, çetenin yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapan milletvekili danışmanları, otomobil satışı vaadiyle kurulan bir dolandırıcılık çetesinin hedefi oldu. Aracını yenilemek isteyen bir danışmanın 5 milyon lira dolandırılmasıyla başlayan soruşturmada, çetenin yalnızca üç danışmandan toplam 30 milyon lira aldığı tespit edildi. Mağdur sayısının 20'yi aştığı belirlenirken, dolandırıcılık ağının toplamda yaklaşık 100 milyon liralık bir vurgun yaptığı iddia edildi. ATV Haber'in aktardığı bilgilere göre, çete üyeleri özellikle milletvekili danışmanlarını hedef alarak, kamu çalışanı olmaları nedeniyle şikâyetçi olmaktan çekineceklerini ve kolay kredi çekebileceklerini düşündükleri için bu grubu seçtiği ileri sürüldü.

BORÇ ADI ALTINDA PARA TALEBİ

Bazı danışmanlardan "borç" adı altında para talep edilirken, bazılarına ise yüksek kazanç vaadiyle yaklaşıldı.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalarda, danışmanlardan 5 milyon liraya kadar para istendiği, karşılığında da düzenli gelir vaat edildiği dikkat çekti. Çetenin ayrıca, daha önce birlikte çalıştıkları yerel medya çalışanlarını da hedef aldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATVFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATV

YALNIZCA 1 MAĞDURDAN 5 MİLYONLUK VURGUN!

Olaylardan birinde, aracını yenilemek isteyen bir milletvekili danışmanı dolandırıldı. 1 milyon 600 bin TL'ye satılan aracın yerine, 1 milyon 800 bin TL'lik yeni bir araç alındı. Ancak "şirket üzerine alalım, ucuza gelir" denilerek araç dolandırıcıların aile şirketine geçirildi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATVFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ/ATV

Danışmanın araç ve para kaybı 5 milyon lirayı buldu. Soruşturma şu anda yargıya taşındı ve çok yönlü şekilde devam ediyor. Mağdur sayısının artabileceği belirtilirken, dava dosyasına giren bazı mesajlarda mağdurlara iş ve kazanç vaatleriyle yaklaşılması da dikkat çeken unsurlar arasında.

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Otomobil vaadiyle meclis danışmanlarına tuzak! Dolandırıcı çeteden 100 milyonluk vurgun Otomobil vaadiyle meclis danışmanlarına tuzak! Dolandırıcı çeteden 100 milyonluk vurgun Otomobil vaadiyle meclis danışmanlarına tuzak! Dolandırıcı çeteden 100 milyonluk vurgun
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