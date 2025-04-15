CHP’nin yaptığı sokak çağrısında akıl hocası FETÖ mü? A Haber’de çarpıcı yorum: Verdiği taktikleri CHP uyguluyor

Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, FETÖ firarisi Savaş Genç ile CHP kanadından gelen açıklamalardaki benzerliğe dikkat çekti. (A Haber ekran görüntüsü)

USTA GAZETECİDEN A HABER'DE ÇARPICI SÖZLER

A Haber'de Banu El'in sunduğu Ajans Güniçi programına bağlanan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, FETÖ firarisi Savaş Genç'in açıklamaları ve CHP'nin aldığı aksiyonlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Erandaç, firari ismin Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 6'lı masadan kalkan Meral Akşener'i masaya döndüren taktiği verdiğine de dikkat çekti. Usta gazeteci, "Kemal Bey masa dağıldığı andan itibaren 3 grup başkanvekili onların içinde Özgür Özel de var ve 2 genel başkan yardımcısı arayış içindeler diyorlar ki Meral Hanım'ı biz nasıl döndürürüz ve bu teklifi götürmeye karar veriyorlar. Kemal Bey bunu çok beğeniyor ve Meral Hanım'a bunu iletiyorlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. O zaman da CHP'ye taktik veren bir firari FETÖ'cü bu." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Erandaç şunları söyledi: "9 Mart tarihinde Özgür Özel Avrupa'ya gitti. Brüksel'de toplantı yaptı. O toplantılardan sonra o kadar çok FETÖ yayınları trolleri üzerinden ABD'den çok buna önem verdiler çok açıklamalar yaptılar. Sonra ortaya çıktı arkasından Ekrem İmamoğlu'nun 19'unda yani 10 gün sonra tutuklanması yolsuzluktan bir anda baktık ki bu gelişmelerde Avrupa'dan verilen taktikler var."

"KONTROLLÜ KAOS PLANI"

Erandaç, CHP'nin sokak ve boykot çağrılarının kontrollü bir kaos planının ürünü olduğuna dikkat çekerken, "Bunun bir kontrollü kaos planı olduğu belliydi. Bunlar yaygınlaştı. Gördüğümüz kadarıyla bu adam yine taktik veriyor CHP'ye. Verdiği taktikler de aynen CHP tarafından uygulanıyor." dedi.