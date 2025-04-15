CHP'nin yaptığı sokak çağrısında akıl hocası FETÖ mü? A Haber'de çarpıcı yorum: Verdiği taktikleri CHP uyguluyor
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinin ardından CHP kanadı peş peşe yaptığı sokak ve boykot çağrıları ile vatandaşı kışkırtmak istedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yardımcı olsun' fikrini veren FETÖ firarisi Savaş Genç'in yeni açıklamaları ile CHP kanadından gelen sokak ve boykot çağrılarının benzerliği ise dikkat çekti. A Haber canlı yayınına katılan usta gazeteci Bülent Erandaç da bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; 'Gördüğümüz kadarıyla bu adam yine taktik veriyor CHP’ye. Verdiği taktikler de aynen CHP tarafından uygulanıyor.' dedi.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının yolsuzluk ve terör soruşturmalarına karışması Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düşerken, tutuklama kararlarının ardından CHP gerçeklerin ortaya çıkmaması adına sokak ve boykot çağrısında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı çağrılar halk nezdinde karşılık bulmazken, CHP kanadı ise bu tavrı sürdüreceği mesajını açıklamalarla devam ettiriyor.
SOKAK EYLEMLERİ SÜRECEK MESAJI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, onlarca polisin yaralanmasına neden olan sokak eylemlerinin sürdürüleceği, ekonomik boykot çağrılarıyla yerli ürünlerin hedef alınmaya devam edileceğini belirtirken, bu çağrıların arka planı ile ilgili bazı çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
CHP'NİN AKIL HOCASI FETÖ MÜ?
FETÖ firarisi olan Savaş Genç'in yaptığı bir yayında kullandığı sözler ile CHP'nin dili arasındaki benzerlik dikkat çekti. FETÖ firarisi Genç'in, "Türkiye'yi ayağa kaldırın, sokak sokak eylem yapın" mesajıyla adeta CHP ve Özgür Özel'e taktik verdiği görüldü. Firari Genç, "Türkiye'de yapılması gereken şu, şehir şehir mitingleri Özgür Özel yapsın. Çok güzel. Bayraklaştırılması gereken sadece Özgür Özel'in şehir şehir gezerek miting yapması değil, o bölgelerdeki milletvekilleri, hatipleri organizasyonlar yapması gerekiyor. Bu organizasyonlar sadece erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük değil, yargı reformunu talep eden tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak..." dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE CHP'YE TAKTİK VERMİŞTİ
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Savaş Genç'in 5 Mart 2023 tarihinde sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirdiği ortaya çıkmıştı. Genç konuşmasında şunları dile getirmişti: "Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu'ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu'nu başkan yardımcısı olarak atayacak. Hatta belki de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı başkan yardımcısı olarak atayacak. Ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek."
USTA GAZETECİDEN A HABER'DE ÇARPICI SÖZLER
A Haber'de Banu El'in sunduğu Ajans Güniçi programına bağlanan Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, FETÖ firarisi Savaş Genç'in açıklamaları ve CHP'nin aldığı aksiyonlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Erandaç, firari ismin Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 6'lı masadan kalkan Meral Akşener'i masaya döndüren taktiği verdiğine de dikkat çekti. Usta gazeteci, "Kemal Bey masa dağıldığı andan itibaren 3 grup başkanvekili onların içinde Özgür Özel de var ve 2 genel başkan yardımcısı arayış içindeler diyorlar ki Meral Hanım'ı biz nasıl döndürürüz ve bu teklifi götürmeye karar veriyorlar. Kemal Bey bunu çok beğeniyor ve Meral Hanım'a bunu iletiyorlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. O zaman da CHP'ye taktik veren bir firari FETÖ'cü bu." ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Erandaç şunları söyledi: "9 Mart tarihinde Özgür Özel Avrupa'ya gitti. Brüksel'de toplantı yaptı. O toplantılardan sonra o kadar çok FETÖ yayınları trolleri üzerinden ABD'den çok buna önem verdiler çok açıklamalar yaptılar. Sonra ortaya çıktı arkasından Ekrem İmamoğlu'nun 19'unda yani 10 gün sonra tutuklanması yolsuzluktan bir anda baktık ki bu gelişmelerde Avrupa'dan verilen taktikler var."
"KONTROLLÜ KAOS PLANI"
Erandaç, CHP'nin sokak ve boykot çağrılarının kontrollü bir kaos planının ürünü olduğuna dikkat çekerken, "Bunun bir kontrollü kaos planı olduğu belliydi. Bunlar yaygınlaştı. Gördüğümüz kadarıyla bu adam yine taktik veriyor CHP'ye. Verdiği taktikler de aynen CHP tarafından uygulanıyor." dedi.
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