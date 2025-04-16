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Başkan Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 20:33
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Başkan Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı’nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutlayarak 'Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum.' dedi.

Başkan Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı’nı kutladı Başkan Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı’nı kutladı Başkan Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramı’nı kutladı
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