Karadeniz'de barış için askeri toplantı: Rusya ve Ukrayna Türkiye'de masaya oturacak
Milli Savunma Bakanlığı, 15-16 Nisan tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası ateşkes sonrası Karadeniz'in güvenliği için toplantı düzenleyeceğini açıkladı. Yabancı askeri temsilcilerin katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barışın korunmasına yönelik askeri planlamalar ele alınacak.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.
Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.