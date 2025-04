A Haber sordu Bakan Fidan yanıtladı! Başkan Erdoğan Suriye’ye gidecek mi?

⁠Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Toplam 50 oturum düzenledik. Toplamda 155 ülkeden 21 devlet başkanı olmak üzere 6 bini aşkın konuğu ağırladık. Forum marjında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Önemli kararların alındığı bir zirve oldu. Katılımcılar da muhatapları ile görüşme şansı buldu. Diplomasinin kutuplaşmayla değil uzlaşmayla olacağını vurguladık. Bölgemizdeki acıları dindirmek için diplomasinin gücünün altını çizdik. Geleceğin dünya düzenini konuştuk, Türkiye olarak Filistin'de akan kanın durması için gayretlerimize devam edeceğiz. Suriye'ye tehditlerin karşısındayız. Türkiye olarak diplomasiyi savunmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da barışın sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa Güvenliğinde stratejik bir rol oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bakan Fidan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın açıklamalarından satış başları şöyle;



TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ



Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, ABD mi olacak, ne zaman yapılacak bunlar bakanlıklarımız arasında devam eden konular.



SURİYE'DEKİ GÖRÜŞMELER



Suriye'de tarafların İsrailli olsun, Amerikalı olsun, hiçbir konuda tarafların karşı karşıya gelmemesi için hava ve çatışmasızlık kurallarının belirlenmesi gerekmekte. Yeri geldikçe bunları paylaşıyoruz. Amacımız bölgedeki hava araçlarının bir kazaya meydan vermemesi.

A HABER SORDU! BAŞKAN ERDOĞAN SURİYE'YE GİDECEK Mİ?

A Haber muhabiri Murat Sekban, Bakan Fidan'a "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Kendisinin iki aylık aranın ardından 2.'nci ziyareti oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanının önümüzdeki süreçte Suriye'yi ziyareti söz konusu mudur? Ve buna ilişkin bir takvim var mıdır?" şeklinde soru yöneltti.

Bakan Fidan, A Haber muhabiri Sekban'ın sorusuna şu yanıtı verdi:

Cumhurbaşkanımızın genel itibariyle böyle bir niyeti mevcut. Biz uygun şartlar tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye'yi ziyaret etmek istiyorlar.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE KURULUR MU?

Cumhurbaşkanımız barışa yönelik katkının her türlüsünü vermeye yönelik iradeye sahip. Ukrayna ve Rusya arasında yürüyen savaşı nasıl durdururuz, bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir problemi. Ancak Türkiye'nin ender rastlanan özellikleri var her iki tarafla da iletişimleri nedeniyle. Bunları biz elbette barışa yönelik kullanmak istiyoruz. Taraflar Türkiye'de görüşmek isterse her zaman kapımız açık.

"İSRAİL'İN SOYKIRIMINA HERKESİN İTİRAZI VAR"

İsrail'in yaptığımı soykırıma herkesin bir itirazı var. Temel sorun şu dünyanın hemen hemen hepsinin hemfikir olduğu bir konu. Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" eleştirisi burada kendisini gösteriyor. İsrail üzerinde savaş dışında etki kullanacak tek ülke ABD'dir. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımların atılması.

"AKDENİZ'DEKİ İLİŞKİ TRAFİĞİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Akdeniz'de devam eden bu ilişki trafiğini yakından takip ediyoruz. Bir kısmı normal ulus devletlerinin birbiriyle ilişkisi sınıfına girebilir. Bir kısmı Türkiye'ye karşı politik, askeri, ekonomik cephe oluşturma girişimi mi bunların hepsini yakından takip ediyoruz ve gereken uyarıları yapıyoruz yeri geldiğinde.