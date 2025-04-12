Netanyahu Türkiye’ye karşı Trump‘a mı sığındı? AK Partili Özboyacı'dan çarpıcı değerlendirme: "Netanyahu ikinci bir Zelenski vakası"
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyaretinde Trump‘ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik övgü dolu sözleri dünya basınında konuşulmaya devam ediyor. Diğer yandan Netanyahu’nun Türkiye’nin Suriye’de askeri üsler kurmasına karşı olduklarını iddia ederek İsrail’e tehdit oluşturduğunu ifade etti. Peki Netanyahu Türkiye’den korktuğu için Trump’a sığındı? İsrail’in Suriye planında Türkiye ne yapacak? Konuya ilişkin AK Parti milletvekili Selman Özboyacı A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özboyacı Netanyahu’nun Trump’ın açıklamaları sırasında yüz ifadelerine dikkat çekerek ‘Trump karşısında Netanyahu’nun ikinci bir Zelenski vakası yaşama ihtimali var.’ dedi. Öte yandan Suriye’nin Türkiye’deki önemine dikkat çeken Özboyacı, ‘Türkiye’ye 13 yıldır tutarlı politikasını meyvesini işte Suriye sahasında en büyük aktör olarak gösteriyor.’ ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Macaristan ziyaretinin ardından ABD'ye giden katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump ile yaptığı basın toplantısının ardından Türkiye'nin Suriye'de gücüne dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmasına karşı olduklarına söyleyerek İsrail'e tehdit oluşturduğunu iddia etti. O sözlerin ardından Trump ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la arasının çok iyi olduğunu ifade ederek "Dostum olan Erdoğan'ı seviyorum o çok zeki bir lider" ifadelerini kullandı. Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri dünya basınında geniş yer aldı.
Netanyahu ise Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından yüzündeki bozuntuya veren ifadesi günlerce konuşuldu. İsrail medyasında ise Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesinden endişe duyduklarını ifade eden birçok manşet yer aldı. Peki Netanyahu, Türkiye'ye karşı Trump'a mı sığındı? İsrail'in olası bir İran'a yapacağı saldırıda Türkiye nasıl cevap verir? A Haber ekranlarında Aklın Yolu programına katılan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı önemli değerlendirmelerde bulundu.
"AVRUPA'DA LİDER KRİZİ YAŞANIYOR"
Avrupa uzun süredir çok derin bir lider krizi yaşıyor. Bu lidersizlik Avrupa'yı maalesef aynı yerde patinaj yapmaya zorluyor ve Avrupa yeni bir vizyonu bir türlü ortaya koyamıyor. Her yaşanan gelişme Avrupa'yı şoke ediyor. Türkiye yıllardır bölgesinde hem PKK, PYD YPG, FETÖ'yle terör örgütleriyle alnının akıyla mücadele edip, başarılı bir şekilde sonuç almasını biliyor.
"DÜNYAYA TÜM OYUNU DEĞİŞTİREN BİR TÜRKİYE VAR"
Dışişleri Bakanlığımız tarafından yönetilen çok etkin bir diplomasimiz var. Hem de tüm dünyayı nam salmış sahada oyun değiştiren bir Türkiye var. Diğer yandan da savunma sanayi teknolojilerinde bütün dünyanın yetişmeye çalıştığı bir Türkiye var. Trump yeni süreci inşaa ederken bölgede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işin içinde olmadığı bir denklem asla işlemez.
"NETANYAHU İKİNCİ BİR ZELENSKİ VAKASI İHTİMALİ"
Netanyahu'nun tavırlarındaki acziyeti ve tedirginliği görebilirsiniz çünkü ikinci bir Zelenski vakasının yaşama ihtimali var Trump karşısında. Türkiye'nin Suriye'deki durumunu arz etmek üzere gitmiş bir Netanyahu'nun basın önünde Trump'ın ağzından cevabını almış olması Türkiye'nin küresel aktörlük noktasında nereye geldiğinin açıkça kanıtıdır.
"TÜRKİYE SURİYE SAHASINDA EN BÜYÜK AKTÖR"
Suriye Türkiye için çok önemli bir sahadır çünkü 911 km sınırımız var. Tam 13 yıldır merhametten, adaletten ve masumun yanında durmaktan güçsüz olsa da haklıyı savunmaktan hiç taviz vermedik. 13 yıl sonra tarihi Türkiye'nin haklılığını bir kez daha bütün dünyaya ilan etmiş oldu. Dolayısıyla Suriye'de kimin nerede hangi gücü bulundurduğu herkesin vekaletleri vasıtasıyla savaştığı bir ortamda artık bambaşka bir düzen var. Türkiye'ye 13 yıldır tutarlı politikasını meyvesini işte Suriye sahasında en büyük aktör olarak gösteriyor.
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