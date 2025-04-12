Netanyahu Türkiye’ye karşı Trump‘a mı sığındı? AK Partili Özboyacı'dan çarpıcı değerlendirme: "Netanyahu ikinci bir Zelenski vakası"

Netanyahu Trump ile görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'de askeri üstler kurmasında endişe durduklarını ifade etti. (AA)

Netanyahu ise Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik sözlerinin ardından yüzündeki bozuntuya veren ifadesi günlerce konuşuldu. İsrail medyasında ise Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesinden endişe duyduklarını ifade eden birçok manşet yer aldı. Peki Netanyahu, Türkiye'ye karşı Trump'a mı sığındı? İsrail'in olası bir İran'a yapacağı saldırıda Türkiye nasıl cevap verir? A Haber ekranlarında Aklın Yolu programına katılan AK Parti Milletvekili Selman Özboyacı önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA'DA LİDER KRİZİ YAŞANIYOR"

Avrupa uzun süredir çok derin bir lider krizi yaşıyor. Bu lidersizlik Avrupa'yı maalesef aynı yerde patinaj yapmaya zorluyor ve Avrupa yeni bir vizyonu bir türlü ortaya koyamıyor. Her yaşanan gelişme Avrupa'yı şoke ediyor. Türkiye yıllardır bölgesinde hem PKK, PYD YPG, FETÖ'yle terör örgütleriyle alnının akıyla mücadele edip, başarılı bir şekilde sonuç almasını biliyor.