Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası

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Dilekçede, Özel'in herhangi bir somut dayanak ya da teyit bulunmamasına rağmen açıkça çarpıtılmış ve gerçeğe aykırı bir olay ile durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kasten isnat ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Davalı, müvekkilimiz ve birçok kamu görevlisi hakkında komplo teorileri üretmiş ve bunları kamuoyuna yaymış, müvekkilimizi, asla kişiliğiyle bağdaşmayacak şekilde, hukuka aykırı davranan, antidemokratik ve komplocu bir kişi olarak göstermeye çalışmıştır. Bu süreçte, yalnızca müvekkilimizi değil, onun şahsında kamu makamlarını ve seçmenleri de hedef almıştır. Bu durum, açıkça bir nefret söylemi niteliği taşımaktadır. Davalı, kendi partisi ve partilileri hakkında bağımsız yargının yönelttiği ithamlar ve çeşitli şaibeler karşısında oluşan kamusal dikkati dağıtmakta, kendisine yönelik şaibeleri, müvekkilimize hakaret ederek ve halkı ona karşı tahrik ederek örtbas etmeye çalışmaktadır."