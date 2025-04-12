Kırmızı bültenle aranan Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı

İtalya tarafından "İnsan ticarti ve göçmen kaçakçılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucu suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın Fatih'te yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya adli makamlarınca; 'İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı' suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı 'Assad Ali Gomaa Khodır' İstanbul'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı."